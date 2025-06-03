Λογαριασμός
Heidi Klum: Κλείνει τα 52 και ποζάρει με μαγιό μπικίνι για να το γιορτάσει με τους θαυμαστές της - Κορμάρα… (video-φωτό)

Τον Μάιο η Klum εθεάθη να φλερτάρει με τον σύζυγό της, Tom Kaulitz, σε μπαλκόνι ξενοδοχείου στις Κάννες της Γαλλίας

Heidi Klum

Η Heidi Klum κλείνει τα 52 και γιορτάζει τα γενέθλιά της συμμετέχοντας σε μια καμπάνια με μπικίνι γνωστής εταιρείας. 

Το διάσημο μοντέλο από τη Γερμανία έδειχνε απίστευτη μέσα στα μικροσκοπικά μαγιό που αναδείκνυαν την καλλίγραμμη σιλουέτα της. «Για το τέλειο καλοκαίρι σας με την @Calzedonia», έγραψε η Klum στην ανάρτησή της στο Instagram, καθώς χαρακτήρισε την ανάρτηση ως διαφήμιση.

Heidi Klum

«Συγχαρητήρια στις πενηντάρες και συγχαρητήρια για τα όμορφα μπικίνι», έγραψε ένας θαυμαστής της, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Το έχει ακόμα! Είναι εξαιρετική, αριστοκρατική». Στη συνέχεια, υπήρξαν αρκετές ευχές για «χρόνια πολλά» με emojis καρδιάς.

Heidi Klum

Heidi Klum

Τον Μάιο η Klum εθεάθη να φλερτάρει με τον σύζυγό της, Tom Kaulitz, σε μπαλκόνι ξενοδοχείου στις Κάννες της Γαλλίας. Η Klum και ο Kaulitz άρχισαν να βγαίνουν το 2018, λίγα χρόνια αφότου οριστικοποίησε το διαζύγιό της από τον Seal, με τον οποίο μοιράζεται τα τέσσερα παιδιά της. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Πηγή: skai.gr

