Christina Applegate: Δεν βγαίνω πλέον από το σπίτι - Η σπαρακτική της ανάρτηση και η μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας (video)

Η Christina Applegate αποκάλυψε ότι δεν βγαίνει πια από το σπίτι σε μια νέα σπαρακτική ενημέρωση για την υγεία της. Η 53χρονη ηθοποιός έχει αναφερθεί πολλές φορές στην άνιση μάχη που δίνει με τη σκλήρυνση κατά πλάκας από το 2021.

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το πώς τα πηγαίνει αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στην εκπομπή του Conan O'Brien. Η Christina, η οποία ήταν συναισθηματικά φορτισμένη ανέφερε: «Δεν βγαίνω πια από το σπίτι. Αν οι άνθρωποι έβλεπαν πώς είναι η ζωή μου καθημερινά, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο αυτό που βιώνω.

Το πρώτο πράγμα που ακούω από τους ανθρώπους είναι πώς το απέκτησες; Εννοώντας ότι πρέπει να έκανα κάτι λάθος στη ζωή μου για να έχω αυτή την ασθένεια. Αυτό το στίγμα, το έχω συνηθίσει τώρα, αλλά ήταν τόσο δύσκολο να το καταπιώ για λίγο καιρό», είπε με νόημα η ηθοποιός. Και πρόσθεσε: «Είναι το χειρότερο πράγμα που έχω περάσει ποτέ».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι σε μια κακή μέρα, «το να πηγαίνεις στο μπάνιο είναι σαν να περπατάς πάνω σε βελόνες και καυτή λάβα, οπότε δεν μπόρεσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου σήμερα». Αποκάλυψε επίσης τα συμπτώματα που αντιμετώπισε, όπως μούδιασμα στα δάχτυλα των ποδιών της και απώλεια της ισορροπίας της.

«Τελικά με την πάροδο των μηνών πέρασε από τα δάχτυλα των ποδιών μου στους αστραγάλους μου και από τα γόνατά μου και κάτω. Έχασα την ισορροπία μου, αλλά ο πόνος ήταν εξαιρετικός. Ουρλιάζω πολλές φορές από τον πόνο», ανέφερε η Christina Applegate.

Η Christina έχει αποκαλύψει στο παρελθόν πόσες χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω της ασθένειάς της. «Για τρία χρόνια, από τότε που διαγνώστηκα, έχω πάει στο νοσοκομείο πάνω από 30 φορές από εμετό, διάρροια και πόνο.

Αυτό είναι αδιανόητο, εντάξει; Μου έχουν κάνει κάθε εξέταση που υπάρχει, μου έχουν βάλει τόση ακτινοβολία στο σώμα μου από αξονικές τομογραφίες μέχρι οτιδήποτε άλλο».

