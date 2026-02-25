Μάρτιν Σορτ: Τραγωδία στο Χόλιγουντ - Αυτοκτόνησε η 42χρονη κόρη του διάσημου ηθοποιού

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση του θανάτου της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ, κόρης του γνωστού ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών.

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση εκπροσώπου του ηθοποιού στο μέσο «Page Six», ο θάνατος της Κάθριν επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026. «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμόμαστε για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η Κάθριν βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς της Καλιφόρνια, το απόγευμα της Δευτέρας, με τραύμα από πυροβόλο όπλο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι έλαβε κλήση για το συγκεκριμένο συμβάν. «Ανταποκριθήκαμε σε αναφορά για πυροβολισμό στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Διαπιστώθηκε ο θάνατος μιας γυναίκας», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Η Κάθριν ήταν υιοθετημένη κόρη του 75χρονου ηθοποιού και της εκλιπούσας συζύγου του, Νάνσι Ντόλμαν, η οποία απεβίωσε το 2010 μετά από μάχη με τον καρκίνο. Το ζευγάρι, που ήταν παντρεμένο επί 30 χρόνια, είχε υιοθετήσει επίσης δύο γιους. Η Κάθριν Σορτ είχε ακολουθήσει ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία στον χώρο της ψυχικής υγείας.

Εργαζόταν ως κοινωνική λειτουργός σε ιδιωτικό ιατρείο, ενώ παράλληλα συνεργαζόταν με μερική απασχόληση με την κλινική Amae Health, παρέχοντας ψυχοθεραπευτική υποστήριξη. Επιπλέον, συμμετείχε ενεργά στον οργανισμό Bring Change to Mind, ο οποίος στοχεύει στη μείωση του κοινωνικού στίγματος γύρω από την ψυχική υγεία.

The 42-year-old died from a self inflicted gunshot wound ... law enforcement sources tell TMZ.



Katherine -- the adopted daughter of Short and Nancy Dolman, his wife of 30 years who passed away in 2010 -- worked as a social worker in Los Angeles. https://t.co/EcG4qERZcw — TMZ (@TMZ) February 24, 2026

Παρότι κρατούσε χαμηλό προφίλ και απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας, η Κάθριν είχε συνοδεύσει τον πατέρα της σε ορισμένες δημόσιες εκδηλώσεις. Η τελευταία κοινή τους εμφάνιση έγινε το 2023, στον εορτασμό των 40ών γενεθλίων της, στο Grand Master Recorders, στο Χόλιγουντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.