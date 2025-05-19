Ακριβώς μία εβδομάδα αφότου η Μαντόνα γιόρτασε τη Γιορτή της Μητέρας με τα πέντε από τα έξι παιδιά της, η σκέψη της στράφηκε στη δική της αείμνηστη μητέρα, Madonna Louise Fortin Ciccone. Η 66χρονη «βασίλισσα της ποπ» για να τιμήσει τη μητέρα της, αποφάσισε να κάνει μια συγκλονιστική «μεταμόρφωση», εις μνήμην της αγαπημένης της μητέρας.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα -που έχει 54,6 εκατομμύρια followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- δημοσίευσε τις φωτογραφίες της «μεταμόρφωσής» της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές της να συγκινούνται.

Η Μαντόνα ήταν μόλις πέντε ετών όταν έχασε τη μητέρα της από καρκίνο του μαστού το 1963, σε ηλικία 30 ετών, ενώ ήδη είχε αποκτήσει έξι παιδιά. «Ήταν απλά το σπουδαιότερο γεγονός της ζωής μου. Ήταν σαν να ξεριζώθηκε ένα κομμάτι της καρδιάς μου», ανέφερε η ίδια στο ντοκιμαντέρ «Becoming Madonna». «Αναγκάστηκα να μεγαλώσω γρήγορα», πρόσθεσε.

Πέρυσι, η Μαντόνα αποκάλυψε ότι την κρατούσαν στο σκοτάδι σχετικά με την ασθένεια της μητέρας της. «Κανείς δεν μου είπε ότι η μητέρα μου πέθαινε», είχε γράψει η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Απλώς την παρακολουθούσα να υποφέρει, μετά να εξαφανίζεται και δεν υπήρχε καμία εξήγηση εκτός από το ότι είχε πάει για ύπνο, πράγμα που εξηγεί την ταραχώδη σχέση μου με τον ύπνο».

Madonna shares heartbreak that inspired her new look https://t.co/IZ53s3Xcgz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 18, 2025

Κάθε βράδυ στην περιοδεία της «Celebration Tour», η οποία της απέφερε 225,3 εκατ. δολάρια, πρόβαλλε μια εικόνα της μητέρας της κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Mother and Father» του 2003.

Πηγή: skai.gr

