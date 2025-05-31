Η Κρις Τζένερ περνάει μία περίοδο… ανανέωσης. Πρόσφατα αποκάλυψε το νέο της, πιο… φρέσκο, πρόσωπο μετά από μία πολύ επιτυχημένη πλαστική επέμβαση και χθες Παρασκευή εθεάθη να ανανεώνει την γκαρνταρόμπα της, κάνοντας shopping στο Λος Αντζελες.

Kris Jenner, 69, looks half her age as she shows off new face after selling wardrobe to fit her slimmer figure https://t.co/bDYWgEeOkJ May 31, 2025

Η 69χρονη μητέρα των αδελφών Καρντάσιαν έδειχνε μάλιστα τόσο νέα, που αρκετοί την μπέρδεψαν με τις κόρες της, Κιμ και Κλόε Καρντάσιαν.

Η ίδια ανέβασε φωτογραφίες στο Facebook, με τα σχόλια των followers για το πόσο νέα δείχνει έπεσαν βροχή.

Η Κρις Τζένερ, εκτός από ότι πλέον δείχνει 30 χρόνια νεότερη, έχει αδυνατίσει επίσης αισθητά.

Πηγή του περιβάλλοντος των Κραντάσιαν δήλωσε στην DailyMail όχι έχασε τόσα κιλά που «κατέβηκε» 4 νούμερα στα ρούχα.

«Η Kris δεν φοράει πια νούμερο 10, είναι νούμερο 6 και είναι ενθουσιασμένη με αυτό. Είναι το ίδιο νούμερο που φορούσε τη δεκαετία του 1980» είπε χαρακτηριστικά.

Το αμερικανικό 6 είναι το ευρωπαϊκό νούμερο 36, ή διεθνώς το medium.

Αν και η Jenner δεν έχει αποκαλύψεις δημόσια πώς έχασε το βάρος της, οι θαυμαστές εικάζουν ότι μπορεί να οφείλεται στη λήψη Ozempic.

Πηγή: skai.gr

