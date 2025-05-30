Η Σίντνεϊ Σουίνι πουλάει σαπούνι εμποτισμένο με το «πραγματικό» νερό του μπάνιου της... και νιώθουμε άσχημα και μόνο που το γράφουμε

Περιορισμένη σειρά σαπουνιών εμποτισμένων με νερά από το μπάνιο που έχει κάνει η ίδια λανσάρει η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι, σε συνεργασία με την εταιρεία Dr. Squatch.

Ναι, διαβάσατε σωστά: σύμφωνα με μια σειρά αναρτήσεων στο Instagram από την πρωταγωνίστρια της ταινίας «Euphoria», οι μπάρες σαπουνιού Sydney's Bathwater Bliss μπορούν να γίνουν δικές σας από τον επόμενο μήνα.

Η προώθηση του προϊόντος έρχεται μετά τη viral διαφήμιση της Σουίνι για το Dr. Squatch Natural Body Wash τον περασμένο Οκτώβριο, η οποία την παρουσίαζε σε ένα αφρόλουτρο απευθυνόμενη σε «βρώμικα αγοράκια».

«Ρωτούσατε για το νερό του μπάνιου μου μετά τη διαφήμιση του @drsquatch... οπότε το κρατήσαμε» έγραφε σε ανάρτηση στο Instagram τόσο η Σουίνι όσο και η Dr. Squatch. «Παρουσιάζουμε το Sydney's Bathwater Bliss! Ένα πολύ αληθινό, πολύ περιορισμένης έκδοσης σαπούνι φτιαγμένο με το πραγματικό μου νερό του μπάνιου».

Σε άλλη ανάρτηση (εύλογα) ρώτησε: «Γιατί;» δημιουργείται αυτό το νέο σαπούνι. Για να απαντήσει η ίδια στη συνέχεια: «Επειδή δεν σταματούσατε να ρωτάτε».

Η μάρκα κάνει και μια προωθητική ενέργεια με 100 άτομα να παίρνουν το σαπούνι δωρεάν, αν και διευκρινίζει ότι οι νικητές πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.

Το Bathwater Bliss του Σίδνεϊ θα είναι διαθέσιμο προς αγορά στο drsquatch.com στις 6 Ιουνίου στην τιμή των 8 δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.