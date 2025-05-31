Η δημοφιλής σταρ της κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton), μίλησε για την πρόσφατη απώλεια του αγαπημένου της συζύγου, δίνοντας μία συγκινητική συνέντευξη στο ΑΡ.

Ο Καρλ Ντιν (Carl Dean) - ο οποίος απέφευγε πάντα τα φώτα της δημοσιότητας και ενέπνευσε το διαχρονικό «Jolene», αλλά και το άλμπουμ «Rockstar» του 2023, έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο, σε ηλικία 82 ετών.

«Είμαι άνθρωπος της πίστης και πραγματικά πιστεύω ότι κάποια μέρα θα τον ξαναδώ. Τον έχω κάθε μέρα στις σκέψεις μου, στην καρδιά μου και σε όλα όσα κάναμε και χτίσαμε μαζί», δήλωσε η σταρ.

«Απλά πρέπει να μάθεις να κάνεις νέα σχέδια - και αυτό είναι το πιο δύσκολο» συμπλήρωσε η Ντόλι Πάρτον.

Η τραγουδίστρια ανέφερε ακόμα πώς ο άντρας της ήταν άρρωστος για αρκετό καιρό, προσθέτοντας: «Ένα κομμάτι μου είναι γαλήνιο με το γεγονός ότι έχει ηρεμήσει και δεν υποφέρει πια. Αλλά αυτό εξακολουθεί να μην αναπληρώνει την απώλεια και τη μοναξιά».

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε από μία τυχαία συνάντηση σε ένα πλυντήριο ρούχων στο Νάσβιλ, όπου ο Καρλ σχολίασε το ντύσιμο της Ντόλι. Δύο χρόνια αργότερα, το 1966, έγινε ο γάμος τους με μία μόνο καλεσμένη, τη μητέρα της Πάρτον, Άβι Λι.

Η Πάρτον και ο Ντιν δεν απέκτησαν ποτέ παιδιά ήταν όμως αγαπημένοι μέχρι το τέλος. «Έχουμε πολλή αγάπη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον και νομίζω ότι το κλειδί για όλα αυτά είναι ότι έχουμε και οι δύο μια τρελή, διεστραμμένη αίσθηση του χιούμορ, οπότε διασκεδάζουμε πολύ» είχε δηλώσει στο παρελθόν η σταρ.

Η Πάρτον αναφέρθηκε και στην κυκλοφορία του νέου της βιβλίου, το οποίο είναι εμπνευσμένο από ένα παλιό της τραγούδι, το "Star of the Show", το οποίο προσφέρει μια μοναδική ματιά «όλων όσων συνέβαιναν στα παρασκήνια, των ανθρώπων που γνώρισα και όλων όσων έγιναν όταν ταξιδεύεις έτσι όπως εγώ όλα αυτά τα χρόνια».

Παράλληλα, η ζωή της θα μεταφερθεί και στη θεατρική σκηνή με ένα μιούζικαλ που φέρει τον τίτλο «Dolly: An Original Musical».

Το "Star of the Show" αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου και το μιούζικαλ θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιουλίου στο Fisher Center of Performing Arts του Πανεπιστημίου Belmont στο Νάσβιλ.

Μετά το τέλος των παραστάσεων στις 31 Αυγούστου, το «Dolly: An Original Musical» αναμένεται να μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη, με στόχο να ανοίξει αυλαία στο Μπρόντγουεϊ το 2026.

