Μαρί Σαντάλ: Εξερευνά με τον Παύλο και τους γιους τους τον Εθνικό Κήπο

Nτόλτσε βίτα στην Αθήνα μετά από ένα... πιτ στοπ στο Μονακό κάνει ο Παύλος Ντε Γκρες με τη σύζυγό του και τα 2 από τα 5 παιδιά τους και συγκεκριμένα τα αγόρια τους, Αχιλλέα και Οδυσσέα - Κίμωνα.

Μάλιστα η Μαρί Σαντάλ ανέβασε φωτογραφίες με τον Παύλο να ποζάρει έξω από το Βοτανικό Μουσείο που στεγάζεται μέσα στον Εθνικό Κήπο και διόλου τυχαία. Όπως μας έδειξε στη δεύτερη φωτογραφία, το ιστορικό αυτό κτίριο του Τσίλερ ήταν κάποτε το γραφείο - αναπαυτήριο του Βασιλέως Γεωργίου Α' (προγόνου του συζύγου της), μιας και η Βουλή ήταν κάποτε τα ανάκτορα και ο Εθνικός Κήπος ήταν... βασιλικός κήπος.

H τέως βασιλική οικογένεια όταν βρίσκεται στην Αθήνα διαμένει σε διαμερίσματα που διαθέτει στο κέντρο. Συγκεκριμένα ο Παύλος και η Μαρί Σαντάλ διαμένουν στην Ηρώδου Αττικού εξού και η φωτογραφία να ανεβαίνουν τον πλέον φυλασσόμενο δρόμο της Αθήνας.

Η Μαρί Σαντάλ πάντως δημιουργεί και εκείνη δεσμου΄ς με το ελληνικό κοινό. Πώς; Είναι έτοιμο για κυκλοφορία μεταφρασμένο από το Αγγλικά το βιβλίο της όπου δίνει μαθήματα σε γονείς για το πώς να διδάξουν στα παιδιά τους καλούς τρόπους.

Μάλιστα η αγγλική έκδοση περιλαμβάνει και απολαυστικές ιστορίες της ίδιας από την εμπειρία της προφανώς από τα δικά της παιδιά.

Επομένως οι ψυχαγωγικές εκπομπές μπορούν να ελπίζουν σε μια δημόσια παρουσίαση όπου θα κλέψουν royal πλάνα των πρώην εστεμμένων.

Η «βασιλική» σύζυγος πάντως που προέρχεται από ιδιαίτερα πλούσια οικογένεια είναι επιχειρηματίας αφού δραστηριοποιείται στο πολυτελές παιδικό ρούχο το οποίο προφανώς δεν απευθύνεται στον μέσο Έλληνα...

