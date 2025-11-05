Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνεχίζει τις πολυετείς περιβαλλοντικές του προσπάθειες, αυτή τη φορά εν όψει της φετινής παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για το κλίμα (COP30), στη Βραζιλία.

Ο 50χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μαζί με αυτό της περιβαλλοντικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Re:wild», με έδρα το Ώστιν, εν όψει της Συνόδου. Ο σταρ του «Τιτανικού» κάλεσε τους πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες να είναι προσεκτικοί όσον αφορά στη φροντίδα του περιβάλλοντος.

«Αυτή την εβδομάδα, οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώνονται στη Βραζιλία για την πρώτη παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για το κλίμα που πραγματοποιείται στην καρδιά του τροπικού δάσους», δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός. «Η Βραζιλία φιλοξενεί το 60% του Αμαζονίου, τους ''πνεύμονες της γης'' και ένα από τα ζωτικά συστήματα υποστήριξης της ζωής στον πλανήτη. Ωστόσο, αυτό το αναντικατάστατο οικοσύστημα – όπως και πολλά άλλα – βρίσκεται σε κίνδυνο».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δήλωσε ότι «τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, το 95% της αποψίλωσης του Αμαζονίου οφείλεται στην κτηνοτροφία, με την κοπή και την καύση αρχαίων δασών για τη δημιουργία βοσκοτόπων και ζωοτροφών».

Ο Ντι Κάπριο επισήμανε ότι η «καταστροφή που προκαλεί η βιομηχανία τροφοδοτεί τις ξηρασίες και τις παράνομες πυρκαγιές, επιταχύνοντας έναν επικίνδυνο κύκλο που επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη και όλους τους κατοίκους του».

Ο ηθοποιός, γνωστός για τις ταινίες «The Departed», «The Wolf of Wall Street» και «Don't Look Up», δήλωσε ότι «οι άνθρωποι έχουν χάσει πάνω από 400 εκατομμύρια στρέμματα δάσους και το 70% του πληθυσμού της άγριας ζωής». Τόνισε ότι οι ηγέτες του κόσμου πρέπει να κοιτάξουν πίσω και να συνειδητοποιήσουν την αξία της διατήρησης του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.

«Σε όλη την ιστορία, όταν οι άνθρωποι καταστρέφουν τη φύση, οι πολιτισμοί καταρρέουν», ανέφερε με νόημα ο Ντι Κάπριο. «Το γνωρίζουμε αυτό από την ιστορία, αλλά οι κοινότητες που ζουν σε ισορροπία με τη φύση είναι αυτές που επιβιώνουν.

Και αυτό είναι πιο εμφανές από οπουδήποτε αλλού στους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις τοπικές κοινότητες που συντηρούν και προστατεύουν αυτά τα τεράστια οικοσυστήματα», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

