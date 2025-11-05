Οι «Swifties» προτρέπουν την Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) να προσφύγει στη δικαιοσύνη, μετά τη χρήση της μουσικής της από τον Λευκό Οίκο σε ένα βίντεο στο TikTok που υμνεί τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου δημοσίευσε μια πατριωτική παρωδία του single της τραγουδίστριας που βρίσκεται στην κορυφή των charts, το «The Fate of Ophelia», αλλά άλλαξε τον τίτλο σε «the fate of America» (η μοίρα της Αμερικής). Λαμβάνοντας υπόψη την κακή σχέση που υπήρχε μεταξύ τους στο παρελθόν, ήταν μια περίεργη επιλογή για το soundtrack του βίντεο.

Δεν είναι σαφές (και είναι απίθανο) αν η Τέιλορ Σουίφτ, σύμφωνα με την «Daily Mail», έδωσε άδεια στον Λευκό Οίκο να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο τραγούδι για τις… ανάγκες του Αμερικανού προέδρου. Ωστόσο, οι Swifties» ζητούν από την καλλιτέχνιδα να σύρει τους υπεύθυνους στα δικαστήρια για τη χρήση του τραγουδιού.

Για χρόνια, η καλλιτέχνις απέφευγε συστηματικά την πολιτική. Η δημόσια εικόνα της χτιζόταν γύρω από την ποπ αισθητική, τις ρομαντικές μπαλάντες και τη διαχρονική «girl-next-door» γοητεία. Όλα όμως άλλαξαν το 2018, όταν η Σουίφτ μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά υπέρ Δημοκρατικών υποψηφίων στο Τενεσί.

Η κίνηση αυτή σόκαρε την πολιτική σκηνή, όχι μόνο επειδή η Σουίφτ έσπασε τη σιωπή της, αλλά επειδή το έκανε με τρόπο οργανωμένο, τεκμηριωμένο και με σαφή πρόθεση: να κινητοποιήσει νέους ψηφοφόρους. Από εκείνη τη στιγμή, η συμμετοχή της στο δημόσιο διάλογο δεν ήταν πια περιστασιακή, αλλά έγινε μέρος της ταυτότητάς της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη αποτελεί, ίσως, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικού που κατανοεί τη δύναμη του θεάματος. Είτε πρόκειται για ριάλιτι, είτε για «viral» στιγμές, είτε για κόντρες στο διαδίκτυο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωρίζει καλά πως κάθε πολιτική σύγκρουση κερδίζεται πρώτα στην αρένα της προσοχής.

Έτσι, όταν η καλλιτέχνις άρχισε να παίρνει καθαρή πολιτική θέση, δεν άργησε να βρεθεί στο στόχαστρο. Από ειρωνικά σχόλια μέχρι ανοιχτή εχθρότητα στα social media, ο Τραμπ έδειξε ότι θεωρεί την επιρροή της όχι απλώς ενοχλητική, αλλά επικίνδυνη. Ειδικά για τους νεότερους ψηφοφόρους που εκείνος δυσκολεύεται να κερδίσει...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.