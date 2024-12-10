Τα 5 ζώδια που θα σε βάλουν στο Friendzone χωρίς καν να το καταλάβεις

Είναι οδυνηρό αλλά αληθινό: κάποιοι άνθρωποι έχουν τη φυσική τάση να σε βάζουν στη friendzone πριν καν το καταλάβεις. Ίσως φταίει η προσωπικότητά τους, ίσως η προσέγγισή τους στις σχέσεις. Και, ναι, το ζώδιο μπορεί να παίζει μεγάλο ρόλο! Παρακάτω είναι τα 5 ζώδια που θα σε βάλουν στη friendzone με την ίδια φυσικότητα που αναπνέουν.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι είναι οι βασιλιάδες της επικοινωνίας και της φιλικότητας. Λατρεύουν να περνούν χρόνο με άλλους, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι βλέπουν ρομαντικά όποιον είναι γύρω τους. Μπορεί να σε γεμίσουν κοπλιμέντα, να σου γράφουν συνέχεια και να σε κάνουν να νιώθεις ότι υπάρχει χημεία. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι απλώς φιλικοί. Είναι εύκολο να μπερδευτείς, γιατί ο ενθουσιασμός τους συχνά μοιάζει με φλερτ.

Πώς να μην την πατήσεις: Μην αφήσεις την ευχάριστη και παιχνιδιάρικη φύση τους να σε παρασύρει. Αν δεν δείξουν σαφή ρομαντικό ενδιαφέρον, πιθανότατα σε βλέπουν ως φίλη.

Ζυγός

Ο Ζυγός θέλει να διατηρεί την αρμονία και να μην πληγώνει κανέναν. Εξαιτίας αυτού, συχνά δεν είναι ξεκάθαρος για το τι αισθάνεται. Θα είναι γοητευτικός, ευγενικός και πιθανώς θα σε κάνει να πιστέψεις ότι υπάρχει ελπίδα. Στην πραγματικότητα, όμως, απλά το πιθανότερο είναι ότι δεν θέλουν να σε στενοχωρήσουν.

Πώς να μην την πατήσεις: Αν νιώσεις ότι αποφεύγει τα βαθιά θέματα ή δεν κάνει κίνηση να προχωρήσει τη σχέση, πιθανότατα προτιμά τη φιλία σας.

Υδροχόος

Οι Υδροχόοι είναι από τη φύση τους ανεξάρτητοι και ανοιχτόμυαλοι. Τους αρέσει να έχουν πλατωνικές σχέσεις που βασίζονται στην πνευματική σύνδεση. Μπορεί να σε ενθουσιάσουν με τις πρωτότυπες ιδέες τους και τον ενδιαφέροντα τρόπο σκέψης τους, αλλά συχνά δεν έχουν καμία πρόθεση να πάνε τη σχέση σε ρομαντικό επίπεδο.

Πώς να μην την πατήσεις: Δώσε προσοχή στο πώς εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Αν η σύνδεση παραμένει κυρίως πνευματική και όχι συναισθηματική, βρίσκεσαι ήδη στο friendzone τους.

Παρθένος

Οι Παρθένοι είναι πρακτικοί και συχνά συγκρατημένοι στα συναισθήματα τους. Μπορεί να είναι υποστηρικτικοί, να σου δίνουν συμβουλές και να είναι πάντα εκεί για εσένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν ρομαντικό ενδιαφέρον. Η φροντίδα τους συχνά παρεξηγείται ως αγάπη, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλώς μέρος της φύσης τους.

Πώς να μην την πατήσεις: Αν δεν κάνουν καμία προσπάθεια να εκφράσουν συναισθήματα ή να σου δείξουν ξεκάθαρα ρομαντικές προθέσεις, πιθανότατα σε βλέπουν μόνο σαν φίλη.

Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά την ελευθερία και συχνά αποφεύγει τις δεσμεύσεις. Μπορεί να περάσετε υπέροχα μαζί, να γελάσετε, να ταξιδέψετε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βλέπει κάτι περισσότερο από φιλία. Είναι ανοιχτοί και ειλικρινείς, αλλά η ανεξαρτησία τους συχνά σημαίνει ότι δεν επιθυμούν να δημιουργήσουν κάτι πιο σταθερό.

Πώς να μην την πατήσεις: Αν η σχέση σας παραμένει χαλαρή και διασκεδαστική χωρίς ενδείξεις για κάτι βαθύτερο, μάλλον βρίσκεσαι στη friendzone.

Μπορείς να κάνεις κάτι, αν σε βάλουν στη friendzone;

Δεν είναι το τέλος του κόσμου! Εάν νιώθεις ότι σε βλέπουν μόνο ως φίλη, πάρε μια βαθιά ανάσα και σκέψου τι θέλεις πραγματικά. Αν αξίζει να κρατήσεις τη φιλία τους, κάν’ το. Αν όχι, προχώρησε παρακάτω. Το σημαντικό είναι να μην αφήσεις την αυτοεκτίμησή σου να επηρεαστεί.

