Η Κιμ Καρντάσιαν έχει πει συχνά ότι το πάθος της για τη μεταρρύθμιση των φυλακών έχει τις ρίζες του στο πάθος του αείμνηστου πατέρα της, αλλά αυτή τη φορά η τηλεπερσόνα έκανε μια ακόμη αποκάλυψη.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου «The Kardashians», η διάσημη τηλεπερσόνα έφερε μαζί της την αδελφή της, Kendall Jenner, τον Scott Disick και τη φίλη της, Olivia Pierson, στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια για να επισκεφτούν μια ομάδα κρατουμένων. Η συγκεκριμένη ομάδα -όλοι άνδρες κάτω των 26 ετών- βοηθά στην κατάσβεση των πυρκαγιών μέσω ενός προγράμματος που δημιούργησε ο φίλος της, Scott Budnick.

Η Κιμ, απευθυνόμενη στη συγκεκριμένη ομάδα, θυμήθηκε μια από τις πρώτες της επισκέψεις στη «στενή» και πώς απέκτησε το πάθος της για τη μεταρρύθμιση των φυλακών. «Μια φορά, ένας φίλος μου με έβαλε να πάρω έκσταση και τότε σκέφτηκα τι θα γινόταν αν συνέβαινε κάτι…

Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να τηλεφωνήσω στον πατέρα μου και αυτός θα με βοηθούσε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν το είχαν αυτό. Πραγματικά, σκέφτηκα: ‘’Αυτό είναι τόσο τρελό, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια’’».

Και συνέχισε: «Όσο πιο πολύ ασχολούμουν με αυτό, όσο πιο πολλές ιστορίες άκουγα, έλεγα, ω Θεέ μου, αυτό είναι τόσο μεγάλο, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εδώ;».

Η Κιμ Καρντάσιαν μιλούσε με πάθος για το έργο της μεταρρύθμισης των φυλακών, καθώς, όπως είπε, «πραγματικά ξεκίνησε από τον πατέρα μου, Robert Kardashian Sr., και όλη την προσφορά που έκανε και όλα τα μέρη που μας πήγαινε για να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους. Πάντα νιώθω την ενέργειά του κάθε φορά που κάνω κάτι τέτοιο».

Μετά την επίσκεψή της με την Kendall, τον Scott και την Olivia, η Kim έγραψε για την εμπειρία της σε μια ανάρτηση στο Instagram: «Είχα την καταπληκτική ευκαιρία να περάσω λίγο χρόνο με τα παιδιά στο Pine Grove youth firecamp, και Growlersberg Firecamp Crew 3 και 5. Αυτοί οι απίστευτοι άνδρες είναι έγκλειστοι πυροσβέστες που σώζουν την πολιτεία μας, τα σπίτια και τις κοινότητές μας από τη φωτιά.

Αυτό το πρόγραμμα είναι το πρώτο στο είδος του που επιτρέπει σε φυλακισμένους, 18 έως 25 ετών, να βγουν από τις φυλακές και να μπουν σε μια πυροσβεστική κατασκήνωση για να υπηρετήσουν την κοινότητα. Μέσω αυτού του εθελοντικού προγράμματος μπορούν να διαγράψουν πλήρως το ποινικό τους μητρώο όταν αποφυλακιστούν και να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή».

Social media influencer Kim Kardashian announced a new ride share partnership that provides formerly incarcerated people with transportation to and from job interviews during a White House event on second chance hiring. pic.twitter.com/w4c07mAKGf — POLITICO (@politico) June 13, 2019

Πηγή: skai.gr

