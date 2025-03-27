Η Εύα Λονγκόρια έκανε μια λαμπερή εμφάνιση ενώ παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip» την Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025. Η σταρ, αν και 50 ετών, έδειχνε αρκετά νεότερη με το στράπλες φόρεμά της, κάτι που σχολίασαν και πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός του «Desperate Housewives» -η οποία απόλαυσε ένα δείπνο με τη μέλλουσα νύφη του Jeff Bezos, Lauren Sanchez, στο Beverly Hills το βράδυ της Τρίτης- ήταν εντυπωσιακή, ενώ γιόρταζε την επερχόμενη κυκλοφορία της νέας οικογενειακής κωμωδίας της, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Μαρτίου.

Η Longoria αναμένεται να παρευρεθεί στον γάμο της παλιάς της φίλης, Lauren Sanchez, με τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Amazon, Jeff Bezos το καλοκαίρι. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η μελαχρινή σεξοβόμβα μίλησε επίσης για τη δυναμική της οικογένειάς της, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία προώθησης της νέας της ταινίας.

Go behind the scenes with Eva Longoria and the cast of Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip, available this Friday, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/xe2IYEHutc — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) March 26, 2025

Σε συνέντευξή της στο «Today», είπε ότι συχνά τη συνέκριναν με τις τρεις αδελφές της, προσθέτοντας ότι «δεν ήταν η όμορφη».

Στην εκπομπή, η πρωταγωνίστρια του «Land of Women», που φημίζεται για την αψεγάδιαστη εμφάνισή της, είπε ότι συχνά ένιωθε σαν το «ασχημόπαπο» στην οικογένειά της. Εξήγησε ότι αποφάσισε να επικεντρωθεί στο να είναι η «αστεία» και η «έξυπνη», για να αντισταθμίσει αυτό που ένιωθε ότι της έλειπε.

Τέλος, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Οι τρεις αδελφές μου μοιάζουν μεταξύ τους. Είναι όλες ξανθές. ''Ήξερα ότι δεν ήμουν η όμορφη και είπα: ‘’Εντάξει, δεν είμαι η όμορφη, οπότε θα γίνω η αστεία. Θα είμαι η έξυπνη''».

Η Longoria αναφέρθηκε, επίσης, στα παιδικά της χρόνια, τότε που η οικογένεια έμενε σε ένα ράντσο με κότες στο Τέξας. «Έπρεπε να πάμε να φέρουμε τα αυγά το πρωί. Έπρεπε να αρμέξουμε την αγελάδα για το γάλα που θα πήγαινε στον καφέ και στα δημητριακά μας».

Όταν μεγάλωσε, φοίτησε στο Texas A&M και αποφοίτησε με πτυχίο στην κινησιολογία, χρησιμοποιώντας χρήματα υποτροφίας από έναν διαγωνισμό ομορφιάς που είχε κερδίσει για να χρηματοδοτήσει εν μέρει τις σπουδές της. Η συμμετοχή της σε καλλιστεία ήταν αυτή που την οδήγησε τελικά στο Χόλιγουντ.

Πηγή: skai.gr

