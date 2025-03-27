Η πρωταγωνίστρια του «Bridgerton» και «νεόπλουτη», Bessie Carter, πόζαρε για το εξώφυλλο του «Tatler» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τους διάσημους γονείς της. Πρόκειται για ένα ζευγάρι διάσημων ηθοποιών, το οποίο έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες και σειρές.

Η 31χρονη ηθοποιός είναι κόρη της πρωταγωνίστριας του «The Crown» και του «Harry Potter», Imelda Staunton, και του εμβληματικού Jim Carter, από τη σειρά «Downton Abbey». Και είναι σίγουρο ότι πολλοί δεν το γνώριζαν όταν μας «συστήθηκε» ως η αντιπαθητική Prudence Featherington από τη σειρά «Bridgerton».

Τώρα πρωταγωνιστεί ως Nancy Mitford στη νέα σειρά έξι επεισοδίων «Outrageous» που ακολουθεί τη ζωή των αδελφών Mitford και βασίζεται στη βιογραφία της Mary S Lovell. Στη συνέντευξή της, η ηθοποιός «έπλεξε» το εγκώμιο της μητέρας της αναφέροντας ότι την ενέπνευσε για τον τελευταίο της ρόλο. Δηλώνει ευγνώμων που οι γονείς της «ξέρουν πώς είναι η ζωή ως ηθοποιός» και «πώς είναι οι μέρες των γυρισμάτων».

Η Bessie εξήγησε: «Ξέρουν ότι όταν είμαι στον δρόμο για το σπίτι μπορεί να μην έχω την ενέργεια να μιλήσω στο τηλέφωνο γιατί ξέρουν πόσο εξαντλητικό είναι». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο περιοδικό, η ηθοποιός δεν αναφέρθηκε στο αγόρι της, Sam Phillips, τον οποίο γνώρισε στα γυρίσματα της σειράς «Bridgerton».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.