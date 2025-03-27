Λογαριασμός
Bessie Carter: Θυμάστε την ηθοποιό από τη σειρά «Bridgerton»; - Αυτοί είναι οι διάσημοι γονείς της… (video-φωτό)

Όταν μας «συστήθηκε» ως η αντιπαθητική Prudence Featherington από τη σειρά «Bridgerton» ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι αυτοί είναι οι γονείς της…   

Bessie Carter

Η πρωταγωνίστρια του «Bridgerton» και «νεόπλουτη», Bessie Carter, πόζαρε για το εξώφυλλο του «Tatler» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τους διάσημους γονείς της. Πρόκειται για ένα ζευγάρι διάσημων ηθοποιών, το οποίο έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες και σειρές. 

Bessie Carter

Η 31χρονη ηθοποιός είναι κόρη της πρωταγωνίστριας του «The Crown» και του «Harry Potter», Imelda Staunton, και του εμβληματικού Jim Carter, από τη σειρά «Downton Abbey». Και είναι σίγουρο ότι πολλοί δεν το γνώριζαν όταν μας «συστήθηκε» ως η αντιπαθητική Prudence Featherington από τη σειρά «Bridgerton». 

Jim Carter

Bessie Carter

Τώρα πρωταγωνιστεί ως Nancy Mitford στη νέα σειρά έξι επεισοδίων «Outrageous» που ακολουθεί τη ζωή των αδελφών Mitford και βασίζεται στη βιογραφία της Mary S Lovell. Στη συνέντευξή της, η ηθοποιός «έπλεξε» το εγκώμιο της μητέρας της αναφέροντας ότι την ενέπνευσε για τον τελευταίο της ρόλο. Δηλώνει ευγνώμων που οι γονείς της «ξέρουν πώς είναι η ζωή ως ηθοποιός» και «πώς είναι οι μέρες των γυρισμάτων». 

Bessie Carter

Bessie Carter

Η Bessie εξήγησε: «Ξέρουν ότι όταν είμαι στον δρόμο για το σπίτι μπορεί να μην έχω την ενέργεια να μιλήσω στο τηλέφωνο γιατί ξέρουν πόσο εξαντλητικό είναι». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο περιοδικό, η ηθοποιός δεν αναφέρθηκε στο αγόρι της, Sam Phillips, τον οποίο γνώρισε στα γυρίσματα της σειράς «Bridgerton».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tatler (@tatlermagazine)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tatler (@tatlermagazine)

