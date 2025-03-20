Ο Κάνιε Γουέστ επέστρεψε με νέες διαδικτυακές επιθέσεις κατά του Jay-Z και της Beyonce, εμπλέκοντας αυτή τη φορά και τα ίδια του τα παιδιά, καθώς συνεχίζει να προκαλεί αναταραχή στα social media.

Ο 47χρονος ράπερ, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «New York Post», έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, όπου αμφισβήτησε τη νοητική ικανότητα των 7χρονων δίδυμων παιδιών του Jay-Z και της Beyonce, αποκαλώντας τα «καθυστερημένα». Αν και διέγραψε τη δημοσίευση, την αναδημοσίευσε νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Kanye West says ‘f—k’ Jay-Z and Beyonce, drags own kids into mess in latest explicit-filled tirade https://t.co/14IGpyo8Dc pic.twitter.com/RFSIevJgRk — New York Post (@nypost) March 20, 2025

Αργότερα την ίδια ημέρα, αφού έκανε μια σειρά από νέες αντισημιτικές δηλώσεις, ο ράπερ έγραψε: «Αγαπάω τον Jay-Z και πραγματικά νιώθω άσχημα», ανέφερε στην ανάρτησή του, δείχνοντας πως προσπαθεί να ανασκευάσει τις προηγούμενες επιθέσεις του. «Πάντα ένιωθα σαν το μαύρο πρόβατο, σαν να ήθελα μια οικογένεια μέσα σε αυτή τη μουσική βιομηχανία».

Ωστόσο, ο Κάνιε Γουέστ δεν σταμάτησε εκεί. Σε νέες δημοσιεύσεις του την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2025, έκανε ακραίους ισχυρισμούς για την πρώην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν και την οικογένειά της. «Οι αδερφές Καρντάσιαν είναι εργάτριες του σεξ και μαστροποί των μαύρων παιδιών που στρατηγικά "παράγουν"», ενώ σε άλλη ανάρτηση κατηγόρησε ευθέως την πρώην σύζυγό του, λέγοντας: «Η Κιμ Καρντάσιαν είναι διακινητής ανθρώπων».

KIM KARDASHIAN IS A SEX TRAFFICKER



I DONT LIKE THAT TWIGS HAS MY DAUGHTER IN HER VIDEO DRESSING ALL GROWN I WOULD HAVE EXPECTED MORE FROM TWIGS



ITS FUCK ALL YOU NIGGAS



MY SOUL IS BLACK



AND WATCH YALL DONT BELIVE ME AND JUST SAY IM CRAZY — ye (@kanyewest) March 19, 2025

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ παντρεύτηκαν στη Φλωρεντία τον Μάιο του 2014, αλλά το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022, έπειτα από την αίτηση διαζυγίου της τηλεπερσόνας τον Φεβρουάριο του 2021.

Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά, με τον Κάνιε να έρχεται σε σύγκρουση με την πρώην σύζυγό του σχετικά με τη χρήση της φωνής της κόρης τους, North West, στο νέο του τραγούδι, στο οποίο συμμετέχει και ο Sean «Diddy» Combs, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή σε κύκλωμα trafficking.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.