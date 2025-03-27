Η Dua Lipa περνάει ωραία στη μακρινή Αυστραλία και αυτό βγαίνει προς τα έξω… Η 29χρονη τραγουδίστρια, εκμεταλλευόμενη ένα κενό που είχε στο πρόγραμμά της, φρόντισε να δει από κοντά τις παραλίες.

Η ποπ σταρ βρέθηκε στην παραλία Tamarama με φίλους και έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα… Πόζαρε με το μικροσκοπικό μπικίνι της και στη συνέχεια δημοσίευσε τις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να «τρελάνει» τους θαυμαστές της.

Αφού χαλάρωσε στην άμμο με τους φίλους της, η τραγουδίστρια φόρεσε ένα λευκό μπλουζάκι και κατευθύνθηκε στην πόλη. Το μπλουζάκι είχε τη λέξη «hardcore» στο μπροστινό μέρος και πρόσθεσε μια καφέ ζώνη στο ντύσιμό της. Μάλιστα, η διάσημη καλλιτέχνιδα έβγαλε και «selfies» με έναν από τους εύσωμους ναυαγοσώστες που είχαν βάρδια στην παραλία.

Η Dua έφτασε πρόσφατα στο Σίδνεϊ, στις αρχές του μήνα, αφού έδωσε πέντε συναυλίες στη Μελβούρνη. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ευρώπη -τον Μάιο-, πριν ολοκληρώσει την περιοδεία της στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

