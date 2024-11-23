Λογαριασμός
Kim Kardashian: Ποζάρει με εσώρουχα και φοράει στον λαιμό της ένα ροδάριο – Την «κράζουν» οι θαυμαστές της (φωτό)

Το ροδάριο ή ροζάριο (από το λατινικό rosarium, «στέμμα από τριαντάφυλλα»), είναι ένα κομμάτι της παράδοσης της Καθολικής Εκκλησίας

Kim Kardashian

Οι θαυμαστές της Kim Kardashian μπήκαν στα σχόλια της τελευταίας της ανάρτησης στο Instagram για να μοιραστούν τη γνώμη τους για την εμφάνισή της.

Kim Kardashian

Η 44χρονη τηλεπερσόνα, με καταγωγή από την Καλιφόρνια, φορούσε στον λαιμό της ένα ροδάριο (ή ροζάριο), ενώ πόζαρε με τα εσώρουχά της. Το ροδάριο ή ροζάριο (από το λατινικό rosarium, «στέμμα από τριαντάφυλλα»), είναι ένα κομμάτι της παράδοσης της Καθολικής Εκκλησίας, αποτελούμενο από μία σειρά χαντρών και ένα μεθοδικό σύστημα προσευχής. 

Kim Kardashian

Η Κιμ Καρτνάσιαν το φόρεσε για να διαφημίσει ένα νέο λευκό σουτιέν και εσώρουχα από τη συνεργασία της με την D&G. «Ροδάριο και εσώρουχα; Αυτό είναι άγριο», έγραψε ένας θαυμαστή της, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Ντροπή της!». 

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Ένας άλλος χρήστης σημείωσε ότι μιμείται τη Μαντόνα, η οποία το έκανε αυτό πριν από 40 χρόνια. Πράγματι, η φωτογράφιση ήταν εμπνευσμένη από το βίντεο κλιπ «Like A Virgin» της «βασίλισσας της ποπ», το 1984.

Πηγή: skai.gr

