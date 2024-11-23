Οι θαυμαστές της Kim Kardashian μπήκαν στα σχόλια της τελευταίας της ανάρτησης στο Instagram για να μοιραστούν τη γνώμη τους για την εμφάνισή της.

Η 44χρονη τηλεπερσόνα, με καταγωγή από την Καλιφόρνια, φορούσε στον λαιμό της ένα ροδάριο (ή ροζάριο), ενώ πόζαρε με τα εσώρουχά της. Το ροδάριο ή ροζάριο (από το λατινικό rosarium, «στέμμα από τριαντάφυλλα»), είναι ένα κομμάτι της παράδοσης της Καθολικής Εκκλησίας, αποτελούμενο από μία σειρά χαντρών και ένα μεθοδικό σύστημα προσευχής.

Η Κιμ Καρτνάσιαν το φόρεσε για να διαφημίσει ένα νέο λευκό σουτιέν και εσώρουχα από τη συνεργασία της με την D&G. «Ροδάριο και εσώρουχα; Αυτό είναι άγριο», έγραψε ένας θαυμαστή της, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Ντροπή της!».

Ένας άλλος χρήστης σημείωσε ότι μιμείται τη Μαντόνα, η οποία το έκανε αυτό πριν από 40 χρόνια. Πράγματι, η φωτογράφιση ήταν εμπνευσμένη από το βίντεο κλιπ «Like A Virgin» της «βασίλισσας της ποπ», το 1984.

Πηγή: skai.gr

