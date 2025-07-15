Κέβιν Σπέισι για την υπόθεση Έπσταϊν: Δώστε στη δημοσιότητα τους φακέλους - Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ

Θέση για την υπόθεση Έπσταϊν πήρε ο διάσημος ηθοποιός Κέβιν Σπέισι (Kevin Spacey). Με ανάρτησή του στο Instagram, ο ηθοποιός αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δώστε στη δημοσιότητα τους φακέλους Έπσταϊν. Όλα. Για όσους από εμάς δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, η αλήθεια θα έρθει αρκετά σύντομα. Μισώ να το κάνω αυτό για μένα, αλλά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης το έχουν ήδη κάνει».

Όταν πέθανε –υπό μερικώς αδιευκρίνιστες συνθήκες– στις φυλακές της Νέας Υόρκης, το 2019, ο Τζέφρι Επστάιν πήρε μαζί του πολλά από τα μυστικά του. Τώρα η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία των ερευνών για την υπόθεση, τα οποία κρατούν μυστικά οι διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Release the Epstein files. All of them. For those of us with nothing to fear, the truth can’t come soon enough.



I hate to make this about me — but the media already has. — Kevin Spacey (@KevinSpacey) July 15, 2025

Για την υπόθεση Έπσταϊν είχε τοποθετηθεί ο γνωστός ηθοποιός σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν. Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει, μεταξύ άλλων, για τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου.

«Δεν είναι φίλος μου, δεν ήμουν έμπιστο πρόσωπο, ποτέ δεν πέρασα χρόνο μαζί του», είχε απαντήσει ο ηθοποιός. Εξήγησε μάλιστα ότι βρέθηκε στα ιδιωτικά αεροσκάφη του Επστάιν, ενώ έκανε ανθρωπιστικό έργο μαζί με τον Μπιλ Κλίντον. «Στις πτήσεις υπήρχαν νεαρά κορίτσια», παραδέχτηκε, ωστόσο.

"He's not my friend, I'm not a confidante, I never spent time with him."



Kevin Spacey tells Piers Morgan how he ended up on Jeffrey Epstein's planes while carrying out humanitarian work with Bill Clinton.



"There were young girls on those flights."@KevinSpacey | @piersmorgan pic.twitter.com/rQ2bXIZxXt — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) June 11, 2024

Ο Σπέισι ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στο Χόλιγουντ όταν διατυπώθηκαν για πρώτη φορά ισχυρισμοί για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά το 2017, με αποτέλεσμα ο η πλατφόρμα streaming, Netflix, να τον απομακρύνει από την εξαιρετικά πετυχημένη σειρά «House of Cards», όπου ο ηθοποιός υποδυόταν των δολοπλόκο πρόεδρο των ΗΠΑ. Σημειώνεται πως διάσημοι συνάδελφοί του, όπως οι Σάρον Στόουν, Στίβεν Φράι και Λίαμ Νίσον έχουν μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη επιστροφής του στο Χόλιγουντ, χαρακτηρίζοντάς τον «ιδιοφυΐα».

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, υπενθυμίζεται, ήταν πρώην χρηματοοικονομικός σύμβουλος με ισχυρές διασυνδέσεις. Είχε κατηγορηθεί κατ’ επανάληψη για κακοποίηση και εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών, ενώ είχε παραδεχθεί την ενοχή του το 2008 για τις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί στη Φλόριντα για προαγωγή παιδιών σε πορνεία και για προτροπή σε πορνεία.

Το όνομά του συνδεόταν με πρόσωπα υψηλού προφίλ: ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο πρίγκιπας Άντριου της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ο Μπιλ Γκέιτς, ο πρώην CEO της Victoria’s Secret, Λέσλι Γουέξνερ, και ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς ήταν μόνο μερικοί από όσους είχαν προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Έπσταϊν. Το προσωπικό του σημειωματάριο περιείχε δεκάδες ηχηρά ονόματα από το Χόλιγουντ, τη Γουόλ Στριτ και την Ουάσινγκτον μεταξύ αυτών και εκείνο του Ντόναλντ Τραμπ.



