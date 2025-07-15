Διαζύγιο; Και ποιος θα πάρει τα Rolex;

Σε νέα δικαστική αντιπαράθεση βρίσκονται ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της Ιταλίας, ο Φραντσέσκο Τότι και η Ίλαρι Μπλάζι. Αυτήν τη φορά, η διαμάχη τους δεν αφορά την επιμέλεια των παιδιών τους, αλλά τεσσάρων συλλεκτικών ρολογιών Rolex μεγάλης αξίας.

Η διάσταση και το πολύκροτο διαζύγιο

Το άλλοτε λαμπερό ζευγάρι, γνωστό και ως *«οι Μπέκαμ της Ιταλίας»*, χώρισε το 2022 ύστερα από 17 χρόνια κοινής ζωής και την απόκτηση τριών παιδιών. Παρά τον χωρισμό των δρόμων τους, οι Τότι και Μπλάζι εξακολουθούν να συγκρούονται στα δικαστήρια, αυτή τη φορά με αντικείμενο τα τέσσερα συλλεκτικά ρολόγια χειρός, αξίας περίπου 80.000 ευρώ το καθένα. Οι προσπάθειες συμβιβασμού ανάμεσα στα δύο μέρη, ακόμη και με συμψηφισμό περιουσιακών στοιχείων, απέβησαν άκαρπες.

Η «σολομώντεια» λύση των δικαστηρίων

Το δικαστήριο της Ρώμης έλαβε μια *«σολομώντεια»* απόφαση: Τα επίμαχα ρολόγια θα τοποθετηθούν σε τραπεζική θυρίδα, με αμοιβαία πρόσβαση και για τους δύο πρώην συζύγους. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, ώστε να απολαμβάνουν τα Rolex χωρίς τριβές. Το κλίμα βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς μετά τον χωρισμό οι δύο πλευρές αντάλλαξαν *«βέλη»* με αλληλοκατηγορίες για απιστίες και κλοπές. Ο Τότι έχει ισχυριστεί ότι η Μπλάζι *«του έκλεψε τα Rolex»*, γεγονός που τον οδήγησε με τη σειρά του να "κατασχέσει" τις επώνυμες τσάντες της Μπλάζι.

Τα Rolex ως επενδυτική επιλογή

Πίσω από την πολυθρύλητη δικαστική διαμάχη υπάρχει και ένα ουσιαστικό οικονομικό ερώτημα: Μπορούν τα ρολόγια να αποτελέσουν επενδυτική επιλογή; Αν και το 80% των ρολογιών δεν προσελκύει ιδιαίτερο συλλεκτικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, το υπόλοιπο 20% μπορεί να αποδειχθεί χρυσοφόρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα μοντέλο Patek Philippe που μέσα σε μισό αιώνα παρουσίασε αύξηση αξίας κατά 400 φορές – ανάλογη τάση έχει σημειωθεί και για ορισμένα συλλεκτικά Rolex.

Οι λόγοι που κάποια ρολόγια γίνονται ανάρπαστα ανάμεσα στους συλλέκτες είναι πολυπαραγοντικοί: από τις μόδες της εποχής μέχρι τις προσωπικές προτιμήσεις και τη διάθεση των αγοραστών να επενδύσουν κεφάλαια σε σπάνια κομμάτια. Έτσι, κάθε υπόθεση παραμένει μοναδική – και η οικονομική αξία των αντικειμένων συχνά απρόβλεπτη, τόσο για τον νόμο όσο και για την αγορά.

Πηγή: Deutsche Welle

