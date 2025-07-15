«Τούμπανο» η Κέιτι Πράις: Οι διακοπές της στο Ντουμπάι και το φλοράλ μικροσκοπικό μπικίνι της… (φωτό)

Η Κέιτι Πράις (Katie Price) επέστρεψε στο Ντουμπάι για να συνεχίσει τις διακοπές της (η 3η φορά) μέσα σε μόλις ένα μήνα και «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα ύψη. Το 47χρονο μοντέλο επιδείκνυε την πληθωρική σιλουέτα της, φορώντας ένα μικροσκοπικό πολύχρωμο φλοράλ μπικίνι. Στις φωτογραφίες βλέπουμε το μοντέλο να μας δείχνει τις πλούσιες καμπύλες της, καθώς και τα πολλά τατουάζ που έχει στο σώμα της. Η Κέιτι έδειχνε εντελώς άνετη καθώς χαλάρωνε σε μια ξαπλώστρα, αξιοποιώντας στο έπακρο την τελευταία της πολυτελή απόδραση.

H Πράις έγινε διάσημη ως φωτομοντέλο τη δεκαετία του 1990, ως «Jordan». Μετά πέρασε στον κόσμο της ριάλιτι τηλεόρασης, εμφανιζόμενη σε εκπομπές όπως το «I’m A Celebrity», ενώ έχει εμφανιστεί και σε ντοκιμαντέρ του BBC και έχει δοκιμάσει την τύχη της και στο τραγούδι. Έχει γράψει αυτοβιογραφίες, νουβέλες και παιδικά βιβλία ,ενώ έχει δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά και έχει βγάλει podcast.

Γνωστή για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει υποβληθεί κατά καιρούς, η «βασίλισσα της πλαστικής στήθους» έχει χάσει την… μπάλα. Η συνεχής αναζήτηση της Κέιτι Πράις για την «τέλεια» εμφάνιση έχει προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για τις συνέπειες των επεμβάσεων στην υγεία της.



Πηγή: skai.gr

