Κέβιν Κόστνερ: Βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Μπιλ Κλίντον

Ο Κέβιν Κόστνερ, ο οποίος έκανε μια δραματική αποχώρηση από την επιτυχημένη σειρά «Yellowstone», φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον πρώην προέδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον σε νέα τηλεοπτική σειρά με τίτλο «United».

Μαζί με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, ο Κέβιν Κόστνερ φέρεται να είναι και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με το «Deadline».

Kevin Costner is in talks to play former U.S. President Bill Clinton in the political drama series “United,” currently in early development.



He’ll also executive-produce the project alongside Leonardo DiCaprio in association with the United Nations.https://t.co/8yZG0faXcx pic.twitter.com/DSCV3sEtju — Variety (@Variety) November 18, 2025

To σενάριο φέρεται να έχει γραφτεί από τον Ντέιβιντ Ρέιμοντ, ο οποίος θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Η υπόθεση θα επικεντρώνεται σε μια αποστολή του ΟΗΕ στο Ανατολικό Τιμόρ το 1999 και προφανώς έχει σχεδιαστεί ως σειρά που θα δραματοποιεί αληθινές ιστορίες των ανθρωπιστικών αποστολών και του προσωπικού του ΟΗΕ. Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Ο ΟΗΕ είχε αποστολή στο Ανατολικό Τιμόρ το 1999, όταν η περιοχή, η οποία είχε προσαρτηθεί από την Ινδονησία, ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας σε δημοψήφισμα που υποστηρίχθηκε από τον διεθνή οργανισμό. Η ψηφοφορία οδήγησε σε μια περίοδο κλιμάκωσης της βίας, η οποία τελικά περιελάμβανε την παρέμβαση ηγετών από πολλές χώρες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

Πηγή: skai.gr

