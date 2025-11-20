Ο «άστεγος» Κέβιν Σπέισι: Αποκάλυψε ότι εδώ και 7 χρόνια ζει σε ξενοδοχεία μετά το σκάνδαλο

Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την καριέρα του, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι άστεγος. «Ζω σε ξενοδοχεία, ζω σε Airbnbs, πηγαίνω όπου υπάρχει δουλειά», δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Telegraph. «Δεν έχω κυριολεκτικά σπίτι, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω».

Ο ηθοποιός δήλωσε στο μέσο ότι η οικονομική του κατάσταση «δεν είναι καλή» μετά το σκάνδαλο -τελικά αθωώθηκε- σεξουαλικής κακοποίησης τεσσάρων ανδρών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είπε ότι «ποτέ δεν έφτασε» στο σημείο της χρεοκοπίας. Ο Σπέισι, ο οποίος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ανέφερε ότι «τα έξοδα τα τελευταία επτά χρόνια ήταν αστρονομικά».

Σχετικά με την «ακύρωση» του στο Χόλιγουντ, ο Σπέισι είπε: «Το ξεπερνάς. Με περίεργο τρόπο, νιώθω ότι επέστρεψα στο σημείο από όπου ξεκίνησα, δηλαδή πήγα εκεί όπου υπήρχε δουλειά», είπε ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος ζούσε στο Μπάλτιμορ του Μέριλαντ.

«Όλα είναι αποθηκευμένα και ελπίζω ότι κάποια στιγμή, αν τα πράγματα συνεχίσουν να βελτιώνονται, θα μπορέσω να αποφασίσω πού θέλω να εγκατασταθώ ξανά».

Ο 66χρονος ηθοποιός του «American Beauty» κατηγορήθηκε από περισσότερους από 30 άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός του «Star Trek: Discovery», Anthony Rapp, για ανάρμοστη συμπεριφορά ή σεξουαλική επίθεση, με τις καταγγελίες να αρχίζουν να εμφανίζονται το 2017. Το Netflix τον έδιωξε από τη σειρά «House of Cards», η οποία τελείωσε το 2018, με τη Robin Wright να τον αντικαθιστά.

Ο Κέβιν Σπέισι κρίθηκε αθώος για την επίθεση σε τέσσερις άνδρες τον Ιούλιο του 2023, σε μια πολύκροτη δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο, και κρίθηκε μη υπεύθυνος σε μια αγωγή το 2022 στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την «Telegraph», ο ηθοποιός της ταινίας «Horrible Bosses» εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα σε ένα θέρετρο στη Λεμεσό της Κύπρου, καθώς προσπαθεί να προχωρήσει μπροστά.

