Η ζέστη της ερήμου δεν επηρεάζει καθόλου την Ντέμι Λοβάτο. Η 33χρονη ποπ σταρ φόρεσε ένα διαφανές φόρεμα με ανοιχτή πλάτη για τη νέα της φωτογράφιση για το εξώφυλλο του «Who What Wear», αγκαλιάζοντας την εποχή του «It’s Not That Deep», δείχνοντας το σώμα της.

«Ο τόνος αυτού του άλμπουμ είναι διασκεδαστικός... Τολμώ να πω, πρόστυχος», είπε η καλλιτέχνιδα στο περιοδικό για το νέο της dance-pop άλμπουμ, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στο Top 10 του Billboard 200 μετά την κυκλοφορία του στις 24 Οκτωβρίου. Με φόντο το τοπίο της Καλιφόρνιας, η Λοβάτο πόζαρε με ένα μακρύ φόρεμα Amiri, διακοσμημένο με ροζ πέρλες.

Στη συνέντευξή της, η τραγουδίστρια μίλησε για όλα, από το να πηγαίνει σε κλαμπ χωρίς να πίνει αλκοόλ μέχρι τη φιλία της που εξελίχθηκε σε ρομαντική σχέση με τον σύζυγό της, Jordan «Jutes» Lutes.

Παντρεύτηκε τον τραγουδοποιό με ένα φόρεμα Vivienne Westwood, στη Σάντα Μπάρμπαρα, τον Μάιο. Το ζευγάρι συναντήθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης για τη σύνθεση τραγουδιών για το ροκ άλμπουμ της «Holy Fvck».

«Γίναμε φίλοι πριν γίνουμε εραστές», εξήγησε η ίδια. «Του άνοιξα την καρδιά μου, επειδή περνούσα μια πολύ δύσκολη περίοδο όταν έκανα το ‘’Holy Fvck’’». Μόλις είχα βγει από θεραπεία, ήμουν πρόσφατα νηφάλια και ευάλωτη συναισθηματικά».

Η τραγουδίστρια, η οποία είναι νηφάλια εδώ και τρία χρόνια, ανέφερε για τη νέα της δουλειά. «Δεν ήταν απαραίτητα ο τρόπος ζωής των κλαμπ. Είναι το συναίσθημα της μουσικής. Όπου και αν βρίσκεσαι -είτε είσαι στο κλαμπ, είτε στο μπάνιο σου ετοιμάζοντας τον εαυτό σου, είτε στο αυτοκίνητο- το συναίσθημα που σου δίνει η μουσική... Είναι η ελευθερία και η δύναμη που νιώθω σήμερα», εξήγησε.

Η καριέρα της ξεκίνησε μέσα από την Disney, με τη σειρά «Sonny with a Chance», και σύντομα επεκτάθηκε στη μουσική, με δίσκους που την καθιέρωσαν στο διεθνές στερέωμα.

Παρά την επαγγελματική της επιτυχία, η Λοβάτο έχει αντιμετωπίσει σοβαρές προσωπικές μάχες, όπως προβλήματα ψυχικής υγείας και εθισμούς. Το 2018, μετά από υπερβολική χρήση οπιοειδών, νοσηλεύτηκε, αλλά από τότε η ίδια έχει ανακτήσει τη νηφαλιότητά της και μιλάει ανοιχτά για την αξία της ψυχικής φροντίδας και της αποτοξίνωσης. Σήμερα, η καλλιτέχνιδα συνεχίζει να δημιουργεί μουσική και να εμπνέει χιλιάδες ανθρώπους, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική της φωνή με τη δύναμη της προσωπικής ανάρρωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.