Kevin Costner: Θα δίνει στην εν διαστάσει σύζυγό του 129.000 δολάρια τον μήνα για διατροφή!

Ο Kevin Costner θα καταβάλει στην εν διαστάσει σύζυγό του, Christine Baumgartner, το ιλιγγιώδες ποσό των 129.755 δολαρίων μηνιαίως για τη διατροφή του παιδιού.

Αυτό σημαίνει ότι το ποσό είναι, σχεδόν, διπλάσιο, από αυτό που είχε προσφέρει αρχικά ο διάσημος ηθοποιός στην πρώην σύζυγό του. Η απόφαση είναι προσωρινή και θα επανεκτιμηθεί σε μεταγενέστερη ακρόαση, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Fox News.

