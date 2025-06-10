Άφωνοι, με την κακή την έννοια, έμειναν οι followers της Κέιτι Πράις (Katie Price) όταν την είδαν σε διαφημιστικό βίντεο για έλαιο κάνναβης (CBD)

Το διάσημο πρώην μοντέλο και τηλεπερσόνα σόκαρε τους θαυμαστές της με το ασυνήθιστα «σφιγμένο» πρόσωπό της.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν στα social media αρνητικά και με ανησυχία την – ομολογουμένως τρομακτική - εικόνα της 47χρονης Πράις, άλλοτε καλλονής.

«Ελπίζω πραγματικά να σταματήσει να κάνει άλλες χειρουργικές επεμβάσεις» έγραψε ενδεικτικά κάποιος.

«Δεν έπρεπε ποτέ να είχε πειράξει τα χείλη και τα μάτια της σαν αλεπού. Ήταν τόσο φυσικά όμορφη» σχολίασε ένας άλλος χρήστης.

«Τι συνέβη στο πρόσωπό της;»... «Χρειάζεται τις προσευχές μας, παιδιά» ήταν κάποια ακόμα σχόλια.

Πηγή: skai.gr

