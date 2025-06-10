Μετά από μία καριέρα δεκαετιών και αμέτρητες κινηματογραφικές επιτυχίες - ειδικά τη δεκαετία του '90 - ο διάσημος ηθοποιός Κρίστιαν Σλέιτερ (Christian Slater) απέκτησε το δικό του αστέρι στο θρυλικό "Walk of Fame", τη «Λεωφόρο της Δόξας» του Χόλιγουντ.

«Θυμάμαι να περπατάω εδώ και να βλέπω τα ονόματα των αστέρων του κινηματογράφου, ενώ ποτέ δε σκέφτηκα ή ονειρεύτηκα ότι θα αποκτούσα το δικό μου» είπε ο ηθοποιός Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή απονομής.

«Οι ήρωές μου είναι μεταξύ άλλων οι Χάρισον Φορντ, Μαρκ Χάμιλ, Τζακ Νίκολσον, Σπένσερ Τρέισι, Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. Όλοι τους έχουν προσφέρει απίστευτες ερμηνείες και έχουν αστέρια σε αυτή τη Λεωφόρο και το να μπορώ να μοιράζομαι ένα μέρος μαζί τους είναι τιμή και ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» δήλωσε συγκινημένος.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την παραλαβή του αστεριού «ένα υπέροχο κλείσιμο ενός κεφαλαίου της ζωής μου» το οποίο έχει ακόμα πολλά νέα.

Είναι «μια κορυφαία στιγμή και κάτι που θα φυλάω για το υπόλοιπο της ζωής μου», είπε ο 55χρονος σήμερα ηθοποιός.

Ο Σλέιτερ συνοδευόταν στην εκδήλωση από τη σύζυγό του, Μπρίτανι Λόπεζ (Brittany Lopez) και τις κόρες του Ελιάνα και Λένα.

«Έχω υπέροχα παιδιά και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτά. Είναι τα καλύτερα» σημείωσε ενώ ολοκληρώνοντας την ομιλία του πρόσθεσε: «Το να έχεις ένα αστέρι στη Λεωφόρο του Χόλιγουντ είναι υπέροχο, αλλά τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την οικογένειά μου και την αγάπη που έχω σήμερα».

Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει την 23χρονη Eλιάνα και τον 25χρονο Τζέιντεν με την πρώην σύζυγό του Ράιαν Χάντον (Ryan Haddon).

Πηγή: skai.gr

