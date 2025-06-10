Σε μία ειδική θεραπεία για να αφαιρέσει μικροπλαστικά και τοξικές χημικές ουσίες από το αίμα του υπεβλήθη ο διάσημος ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ.

Μάλιστα ο 46χρονος σταρ ανέβασε φωτογραφία μέσα από κλινική του Λονδίνου την ώρα της πρωτοποριακής θεραπείας, χαλαρός και χαμογελαστός, γράφοντας στη λεζάντα: Ευχαριστώ για τη βοήθεια Clarify Clinics, ένας νέος τρόπος για να αφαιρούμε μικροπλαστικά και τοξικά από το αίμα μας».

Σύμφωνα με την Daily Mail, η νέα αυτή, αμφιλεγόμενη θεραπεία κοστίζει 11.00 λίρες Αγγλίας (σχεδόν 12.000 ευρώ).

Η Clarify Clinics λέγεται ότι είναι η πρώτη κλινική στον κόσμο που προσφέρει αυτή τη θεραπεία, που υποστηρίζει ότι αφαιρεί μέχρι και 99% των μικροπλαστικών από το αίμα.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αφαιρείται αίμα από το χέρι και διασπάται σε ερυθρά αιμοσφαίρια και πλάσμα. Το πλάσμα καθαρίζεται στη συνέχεια από τις «αιώνιες χημικές ουσίες του, τα μικροπλαστικά, τη φλεγμονή και τα δηλητήρια και τις τοξίνες», πριν αναμειχθεί ξανά με τα ερυθρά αιμοσφαίρια και εισαχθεί ξανά στο σώμα.

Ωστόσο, οι επιστήμονες έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με τη διαδικασία - αμφισβητώντας την έλλειψη «αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων» για τα οφέλη και την τιμή της.

Πηγή: skai.gr

