Στη Μύκονο βρέθηκαν το τριήμερο η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, με αφορμή εμφάνιση της τραγουδίστριας σε νυχτερινό κέντρο του νησιού, ξεκινώντας ουσιαστικά την καλοκαιρινή της περιοδεία.

Εκτός από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της Δέσποινας Βανδή, το ζευγάρι είχε την ευκαιρία να κάνει τα μπάνια του, να διασκεδάσει και να χαλαρώσει.

Μάλιστα, με κεφάτη διάθεση και χιούμορ, η τραγουδίστρια ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο – πάνω σε σκάφος και φορώντας το μαγιό της - αφιερώνει το κομμάτι της «Ρωτάω ποια» στον αγαπημένο της, Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ του σερβίρει ένα πιάτο με βραστά αυγά.

Επιπλέον, σε νυχτερινή τους έξοδο, τα ζευγάρι απαθανατίστηκε να διασκεδάζει και να χορεύει, σε μεγάλα κέφια.

Πηγή: skai.gr

Η βραδυνή έξοδός τους στα Ματογιάννια ήταν μία από τις λίγες φορές που κατάφεραν να διασκεδάσουν μαζί, αφού συνήθως η Δέσποινα Βανδή βρίσκεται πάνω στην πίστα.

