Δεν είναι πλέον μυστικό ότι τα τέσσερα πρώτα χρόνια της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο «σημαδεύτηκαν» από μια άσχημη και διαρκή αντιπαλότητα με τη θετή κόρη της Ιβάνκα, όπως την περιέγραψαν οι ειδικοί.

Πρόκειται για μια ρήξη που χρονολογείται από τον γάμο του πρώην μοντέλου με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2005. Η Μελάνια, το κοριτσάκι ενός σοφέρ και μιας μοδίστρας, «δραπέτευσε» από τη μετα-κομμουνιστική Σέβνιτσα της Σλοβενίας και πήγε στην Αμερική για να αξιοποιήσει το μοναδικό της διαβατήριο: την ομορφιά της.

Η Μελάνια Κνάους γνώρισε τον πιο αχαλίνωτο μπροστά στις ξανθιές κουκλάρες πλούσιο κύριο, τον νυν πρόεδρο της Αμερικής, -τόσο αχαλίνωτο, που είπε δημόσια στην κόρη του, επίσης ξανθιά κουκλάρα, Ιβάνκα Τραμπ, ότι αν δεν ήταν κόρη του θα της την έπεφτε! Και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η αντιπαλότητα, γιατί, ως γνωστόν, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά… Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους ήταν αναπόφευκτος.

Δεν είναι, λοιπόν, η πρώτη φορά που τα ΜΜΕ σχολιάζουν τη σχέση των δυο γυναικών, μιας και είναι πολλές φορές που η γλώσσα του σώματος έχει αποκαλύψει την κακή σχέση ανάμεσα στην αγαπημένη κορούλα του Τραμπ και τη μητριά της. Έτσι σήμερα, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2025, εμφανίστηκαν πολλά δημοσιεύματα στον Τύπο, τα οποία έκαναν λόγο ότι Μελάνια και Ιβάνα τσακώθηκαν μεταξύ τους.

Μελάνια και Ιβάνκα τσακώνονται για τα πάντα...

Η μετακόμιση της οικογένειας, από τα δικά τους ευρύχωρα διαμερίσματα της Νέας Υόρκης στους στενούς χώρους διαβίωσης και εργασίας του Λευκού Οίκου, φαίνεται ότι ενίσχυσε αυτή την αντιπαλότητα μεταξύ τους.

Οι ειδικοί σημείωσαν πως Μελάνια και Ιβάνκα τσακώνονταν για τα πάντα: από τον χώρο του γραφείου μέχρι τα ταξίδια στο εξωτερικό, ακόμη και για ορισμένα θέματα πολιτικής.

Η Μελάνια σίγουρα δεν βοηθήθηκε από το γεγονός ότι δεν μετακόμισε στην Ουάσινγκτον μέχρι το καλοκαίρι του 2017. Ο γιος της, Barron, ήταν 10 ετών όταν ο πατέρας του κέρδισε τις εκλογές του 2016, και η Πρώτη Κυρία έμεινε μαζί του στη Νέα Υόρκη, ενώ τελείωνε τη σχολική χρονιά.

Έτσι, η Ιβάνκα Τραμπ βρήκε χώρο και χρόνο για δράση, μακριά από το άγρυπνο βλέμμα της μητριάς της. Η ίδια μετακόμισε μαζί με την οικογένειά της σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στην Ουάσινγκτον -αξίας 15.000 δολαρίων!- και ανέλαβε πολλές από τις ευθύνες της Πρώτης Κυρίας. Στην πραγματικότητα, έγινε η ίδια Πρώτη Κυρία, κάτι που απολάμβανε πολύ. Και αυτή τη φορά γι’ αυτό καβγάδισαν…

Μάλιστα, η Ιβάνκα απολάμβανε τόσο πολύ τον ρόλο της, που φέρεται, σύμφωνα με την «Daily Mail», να μεταφέρθηκε στην ομάδα της Μελάνια το αίτημα να μετατραπεί το παραδοσιακό «Γραφείο της Πρώτης Κυρίας» σε «Γραφείο της Πρώτης Οικογένειας». Ποιος είδε τη Μελάνια και δεν τη φοβήθηκε. Το αίτημα την έκανε έξαλλη και προστέθηκε άλλο ένα επεισόδιο σε αυτό το σίριαλ...

Μέχρι το 2018, οι σχέσεις φέρονται να ήταν τόσο τεταμένες που, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, ο τότε προσωπάρχης του Λευκού Οίκου χρειάστηκε να παρέμβει και να μεσολαβήσει μεταξύ των γυναικών και των γραφείων τους. Ακόμη και τώρα, με την Ιβάνκα και τον σύζυγό της, οι οποίοι και οι δύο υπηρέτησαν ως κορυφαίοι σύμβουλοι στην πρώτη προεδρία Τραμπ, να έχουν γυρίσει την πλάτη τους στην πολιτική, η ένταση παραμένει.

Ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ζευγάρι δεν αλληλεπίδρασε κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα, ακόμη και όταν στέκονταν η μία δίπλα στην άλλη στη Ροτόντα του Καπιτωλίου.

Το «πορτρέτο» και η «πριγκίπισσα»

Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο της «Washington Post» και συγγραφέα του βιβλίου «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump», Μαίρη Τζόρνταν, η Μελάνια Τραμπ αποκαλούσε την Ιβάνκα «πριγκίπισσα», ενώ η Ιβάνκα τη φώναζε «πορτρέτο» γιατί μιλάει ελάχιστα. Στη νέα θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ένας υπάλληλος που ανήκει στο προσωπικό του προέδρου των ΗΠΑ χαρακτήρισε μάλιστα «απελπισμένες» τις εμφανείς προσπάθειες της Ιβάνκα να εμφανιστεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες φωτογραφίες με τη Μελάνια.

Και ενώ η Ιβάνκα, 43 ετών πλέον, έχει τονίσει σε αρκετές συνεντεύξεις της ότι δεν θα επιστρέψει στην πολιτική, εμφανίζεται πρόθυμη να διατηρήσει την παρουσία της στη ζωή του πατέρα της.

«Ανυπομονώ περισσότερο να μπορώ απλώς να εμφανίζομαι γι' αυτόν ως κόρη και να είμαι εκεί γι' αυτόν, να δω μια ταινία μαζί του ή να παρακολουθήσω έναν αθλητικό αγώνα, να ξέρω ότι μπορεί να είναι μαζί μου και να είναι ο εαυτός του και απλώς να χαλαρώσει», δήλωσε η Ιβάνκα σε συνέντευξη στο podcast τον περασμένο μήνα - κατά τη διάρκεια της οποίας, παρά το γεγονός ότι μίλησε επί δύο ώρες, δεν ανέφερε ούτε μία φορά τη μητριά της.

Αφού ο Τραμπ έχασε τις εκλογές του 2020, η Ιβάνκα και ο Τζάρεντ μετακόμισαν με τα τρία τους παιδιά στο Μαϊάμι, μένοντας σε μια έπαυλη 24 εκατ. δολαρίων στο νησί Indian Creek, γνωστό και ως «καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων».

Έκτοτε η Ιβάνκα χαρίζει στους 8,2 εκατ. θαυμαστές της στο Instagram αρκετό υλικό με φωτογραφίες της από ηλιόλουστες οικογενειακές διακοπές, τις προπονήσεις της, τις εξορμήσεις με wakeboard και τις λαμπερές εκδηλώσεις μαζί με τις Κιμ Καρντάσιαν και Λόρεν Σάντσεζ. Από την άλλη η Μελάνια φέρεται να θεωρεί «αντιεπαγγελματική» τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Όπως αναγνώρισε η Μελάνια στα πρόσφατα απομνημονεύματά της: «Ο ρόλος μου δεν είναι να αντικαταστήσω τις μητέρες των θετών παιδιών μου, αλλά να καλλιεργήσω μια υποστηρικτική και φιλική σχέση. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε άτομο αξίζει σεβασμό και κατανόηση, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες».

Η Ιβάνκα ήταν εξαιρετικά δεμένη με την αείμνηστη μητέρα της, Ιβάνα, η οποία πέθανε το 2022 μετά από πτώση από τις σκάλες σε ηλικία 73 ετών.

«Ήταν πραγματικά αυτό το απίστευτο πρότυπο για το τι θα μπορούσε να είναι μια εργαζόμενη γυναίκα», είπε η Ιβάνκα για την Ιβάνα στην ίδια συνέντευξη στο podcast τον περασμένο μήνα. «Ξέρετε, ήταν απίστευτα γοητευτική, ενώ παράλληλα ήταν μια εργαζόμενη γυναίκα σε μια εποχή που υπήρχαν πολλά, πολλά περισσότερα εμπόδια».

Οι δημόσιες εμφανίσεις με την οικογένειά της και οι φωτογραφίες από την καθημερινή της ζωή έχουν ενισχύσει την εικόνα της ως μια σύγχρονη εκδοχή του «αμερικανικού ονείρου». Η επιτυχία της, οι διάσημοι φίλοι της, το στυλ της δείχνουν μια ιδανική ζωή, που πολλοί Αμερικανοί θαυμάζουν. Οι Αμερικανοί τη λατρεύουν και μπορεί σήμερα να θεωρεί ότι η πολιτική την απογοήτευσε, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι του επιφυλάσσει η μοίρα. Το σίγουρο είναι δεν θα πλήξουμε σε αυτό το σίριαλ…

Πηγή: skai.gr

