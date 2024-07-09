Λογαριασμός
Katy Perry: Ποζάρει με σέξι μπικίνι για το teaser του νέου βίντεο κλιπ της – Τι άλλο θα κάνει κι αυτό το κορίτσι… (video)

H 39χρονη Κέιτι Πέρι μας δίνει ραντεβού στις 11 Ιουλίου 2024 

H Katy Perry

Σε δύο ημέρες θα κυκλοφορήσει το νέο βίντεο κλιπ της Κέιτι Πέρι, με την τραγουδίστρια να μην αφήνει παραπονεμένους τους followers της και να τους δίνει από τώρα μία μικρή γεύση στο Instagram. 

Στο βίντεο κλιπ, η 39χρονη τραγουδίστρια φοράει ένα λευκό μπικίνι που τονίζει τη λεπτή σιλουέτα της. Όπως φαίνεται στο teaser, η Πέρι είναι ξαπλωμένη στην άμμο και με ένα φύσημα στο δάχτυλό της γίνεται η... «αποκάλυψη» της καλλίγραμμης σιλουέτας της. 

Η ίδια φρόντισε, μάλιστα, να ενημερώσει τους followers της για τις ώρες που θα κυκλοφορήσει ανά τον κόσμο το βίντεο κλιπ της για το τραγούδι «Woman’s World». 

H Katy Perry

