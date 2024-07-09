Αν περιμένεις από αυτά τα ζώδια να ακούσεις «ευχαριστώ», θα περιμένεις μια… αιωνιότητα

Έχετε ευχαριστήσει ποτέ έναν υπάλληλο και εκείνος το μόνο που έκανε ήταν να σας ρίξει ένα απλό βλέμμα ή απλά να σας αγνοήσει; Σίγουρα, σας έχει συμβεί… Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτές οι στιγμές είναι το «αλατοπίπερο» της ζωής.

Και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι με δυσκολία λένε «ευχαριστώ», «παρακαλώ» ή «συγγνώμη». Δεν είναι στη φύση τους και ίσως γι’ αυτό να φταίει το ζώδιό τους. Ποια ζώδια, λοιπόν, δυσκολεύονται να πουν αυτή τη μαγική λεξούλα «ευχαριστώ»;

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι θα εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για ένα δώρο, αλλά όταν πρόκειται για πράξεις αγάπης και προσφοράς, όπως π.χ. να περάσετε χρόνο μαζί (χρόνο τον οποίο σας παρακαλούσαν να είστε μαζί) δεν σκοπεύουν να εκφράσουν το «ευχαριστώ».

Παρθένος

Αυτό το ζώδιο δεν θα δείξει αχαριστία μόνο προς εσάς. Όχι, όσοι ανήκουν σε αυτό το ζώδιο πιστεύουν πως η ζωή τους χρωστά τα πάντα, γι’ αυτό και η ευγνωμοσύνη δεν υπάρχει ούτε σαν σκέψη στο μυαλό τους. Ουσιαστικά, δεν μπορούν να εκτιμήσουν τίποτα.

Σκορπιός

Οι εκπρόσωποι του Σκορπιού θεωρούν τους άλλους υποδεέστερους και γεννημένους να τους υπηρετούν. Στο μυαλό τους η ευγνωμοσύνη δεν υπάρχει. Σε καμία περίπτωση δεν θα εκτιμηθεί η σκληρή δουλειά και η προσπάθειά σας, αφού για εκείνους είστε υποχρεωμένοι να κάνετε όσα κάνετε.



