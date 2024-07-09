H London Hilton στο London Hilton!

Βλέπετε η Paris Hilton συνεχίζει την παράδοση της οικογένειας που θέλει στα παιδιά τους να δίνονται ονόματα από πόλεις, η ίδια εξάλλου πήρε το όνομά της από το Παρίσι και όλοι θυμόμαστε νομίζουμε τον επικό διάλογο της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου με τη Ζουμπουλία στο θρυλικό Παρά Πέντε που προσπαθούσε να την εξηγήσει οτι πήρε το όνομα γιατί εκεί τη συνέλλαβαν οι γονείς της με τη Ζoυμπουλία να ρωτάει αν την είχαν πιάσει στην Κουμαριά αν θα την έλεγαν Κουμαριά Χίλτον... Epic.

Τέλος πάντων, η 43χρονη Paris Hilton εδώ και σχεδόν 8 μήνες κρατάει στην αγκαλιά της την κόρη της London-Marilyn - ναι την ονόμασε Λονδίνο- και χθες δημοσίευσε ένα απίστευτα τρυφερό βίντεο με την ίδια να παίζει με το χαριτωμένο κοριτσάκι της στο κρεβάτι ενός ξενοδοχείου γράφοντας:

Η London Hilton στο London Hilton. Είμαι τόσο ερωτευμένη με την πριγκίπισσά μου. Και να τη φέρω εδώ στην πόλη από την οποία πήρε το όνομά της για πρώτη φορά είναι ένα όνειρο που έγινε προαγματικότητα. Έχω περάσει σε αυτό το ξενοδοχείο κάθε καλοκαίρι της ζωής μου από τότε που ήμουνα μωρό και τώρα μοιράζομαι αυτή την οικογενειακή παράδοση με την κόρη μου που της έδωσα το όνομα της πιο αγαπημένης μου πόλης στον κόσμο. Ανυπομονώ να χτίσουμε αναμνήσεις μαζί στο πιο αγαπημένο μου Hilton.

