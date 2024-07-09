Η Courteney Cox, διάσημη για τον εμβληματικό ρόλο της στα «Φιλαράκια», αποκάλυψε πρόσφατα τα μυστικά της για τη διατήρηση μιας απίστευτης σιλουέτας και νεανικής εμφάνισης, καθώς γιόρτασε τα 60ά γενέθλιά της. Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Cox παρουσίασε με χιούμορ τις -μάλλον- αντισυμβατικές μεθόδους αντιγήρανσής της, που περιλαμβάνουν ένα έντονο πρόγραμμα γυμναστικής και μια παραμονή σε έναν μικροσκοπικό καταψύκτη.

Courteney Cox, 60, rocks tiny black bikini, face mask while trolling her wellness routine https://t.co/huCicv1VqK pic.twitter.com/NMBjdOJw1B July 8, 2024

Στο βίντεο, η Courteney Cox εξέφρασε τα ανάμεικτα συναισθήματά της σχετικά με τη συμπλήρωση των 60 ετών, δηλώνοντας: «Λοιπόν, μόλις είχα γενέθλια. Δεν μου αρέσει ο αριθμός, αλλά, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Απλά, πρέπει να κάνεις το καλύτερο που μπορείς».

Το βίντεο παρουσίαζε την Courteney Cox να επιδίδεται σε μια σειρά απαιτητικών ασκήσεων, όπως έλξεις, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή της στη γυμναστική. Μπράβο... «Μόνικα!».

Πηγή: skai.gr

