«Επικρίνουν την Katy Perry, επειδή ευχαρίστησε τον Elon Musk που της χάρισε ένα cybertruck της Tesla», θα ήταν ένας ακατανόητος τίτλος πριν από μια δεκαετία. Και όχι μόνο λόγω των λέξεων «Elon Musk» και «cybertruck», αλλά μάλλον επειδή στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η Perry ήταν η μόνη ποπ σταρ που άρεσε σε όλους και φαινόταν άτρωτη στην (μικρή) κριτική που δεχόταν.

Σήμερα, όμως, οι προσπάθειές της να επιστρέψει στην κορυφή αντιμετωπίζονται με σαρκασμό και περιφρόνηση, από ένα κοινό που έχει αποφασίσει ότι η καλλιτέχνιδα δεν είναι πια «cool» και δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Βέβαια, η ίδια φαίνεται να μην έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια… Η Perry δεν είναι η πρώτη ποπ σταρ που βγαίνει από τη μόδα, αλλά λίγες το έχουν κάνει τόσο ξαφνικά και τόσο θεαματικά.

Πριν από μια δεκαετία, ό,τι έκανε η Katy Perry «έσπασε» ρεκόρ: σημείωσε πέντε Νο1 επιτυχίες με ένα μόνο άλμπουμ (California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T. και Last Friday Night), ένα ορόσημο που είχε πετύχει μόνο ο Michael Jackson το 1987 με το Bad, πρωταγωνίστησε στην πιο δημοφιλή εμφάνιση στο Super Bowl στην ιστορία και ήταν το πρώτο άτομο που έφτασε να έχει 100 εκατ. followers στο Twitter.

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί τη λάτρεψαν, με τα Firework, I Kissed A Girl και Roar να γίνονται τεράστιες επιτυχίες. Ο Max Martin είναι ο παραγωγός με τα περισσότερα No.1 τραγούδια στα αμερικανικά charts. Το ένα τρίτο από αυτά είναι από την Katy Perry.

Έδωσε επιτυχίες σε μια κοινωνική περίοδο αισιοδοξίας. Ο Μπαράκ Ομπάμα βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, η οικονομική κρίση δεν ήταν ακόμη ορατή και το κοινό αγκάλιασε το σύμπαν των γλειφιτζουριών της. Στο σύμπαν της Katy Perry, τίποτα δεν ήταν πολύ σημαντικό. Τίποτα δεν ήταν σοβαρό. Και πάμε στο σήμερα. Η Katy Perry φαίνεται να προσπαθεί πάρα πολύ. Σε μια εποχή που οι ποπ σταρ είναι απαθείς, μια καλλιτέχνιδα τόσο τελειομανής όσο η Perry μοιάζει με κατάλοιπο από ένα παρελθόν που δεν υπάρχει πια.

Η Billie Eilish, η Lorde, η Charli XCX, ο Troye Sivan, η Ariana Grande, η Sabrina Carpenter, η Beyonce και η Taylor Swift θριαμβεύουν χάρη σε κάτι τόσο άυλο και αναμφισβήτητο όπως η αυθεντικότητα. Και αυτό ακριβώς φαίνεται να λείπει από την Katy Perry.

Οι Millennials δεν ηγούνται πλέον της κουλτούρας όπως έκαναν πριν από 10 χρόνια. Και η Katy Perry είναι μία από τις πιο millennial καλλιτέχνιδες που υπάρχουν: προσπάθησε πολύ σκληρά, είχε αυτογνωσία, ήξερε πώς να πουλάει τον εαυτό της, φρόντιζε πολύ την εικόνα της, εμφανιζόταν πάντα άψογη, ήταν καλή στο personal branding και είχε προοδευτικές ιδέες, αλλά κατά βάθος δούλευε πολύ μέσα στο σύστημα. Οι νέοι άνθρωποι δεν πιστεύουν πλέον ότι όλα θα πάνε καλά αν λειτουργήσεις μέσα στο σύστημα.

