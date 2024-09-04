Brian May: Ο θρυλικός κιθαρίστας των Queen υπέστη εγκεφαλικό – Δεν θέλω οίκτο

Ο θρυλικός κιθαρίστας των Queen, Sir Brian May, αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο που τον άφησε προσωρινά ανίκανο να χρησιμοποιήσει το αριστερό του χέρι. Ο 77χρονος έκανε την ανακοίνωση μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν ήθελα να πω τίποτα τότε, γιατί δεν ήθελα να δημιουργηθεί κάποια ανησυχία. Δεν θέλω συμπόνια» πρόσθεσε, ζητώντας από τους θαυμαστές του να μην στείλουν μηνύματα συμπαράστασης, καθώς δεν επιθυμεί να γεμίσει το inbox του.

Ο ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων δήλωσε ότι τώρα είναι «υποχρεωτικά καθηλωμένος στο σπίτι». «Τα καλά νέα είναι ότι είμαι καλά. Απλώς, ακολουθώ τις οδηγίες, που είναι ουσιαστικά να μην κάνω τίποτα. Δεν μου επιτρέπεται να οδηγώ, να πετάξω με αεροπλάνο ή να ανεβάσω τον καρδιακό μου ρυθμό... αλλά είμαι καλά».

Θυμίζουμε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο διάσημος κιθαρίστας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, καθώς πριν από τέσσερα χρόνια είχε ένα πρόβλημα με την καρδιά του.

Παράλληλα, ο Sir Brian είχε προκαλέσει αντιδράσεις τον περασμένο μήνα μετά τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για το BBC, με τίτλο «Brian May: The Badgers, The Farmers and Me», όπου επέκρινε τη συνεχιζόμενη θανάτωση ασβών, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με την αντικειμενικότητα του BBC.

Πηγή: skai.gr

