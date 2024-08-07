Kate Winslet: Ποζάρει τόπλες και «αγκαλιάζει» τη φυσική της ομορφιά…

Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε ότι αρνήθηκε να καλύψει την κοιλιά της όταν ένα μέλος του συνεργείου της το είπε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για την τελευταία της ταινία «Lee».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για το περιστατικό, καθώς «αγκάλιασε» τη φυσική της ομορφιά, ενώ πόζαρε τόπλες στη θάλασσα για την πρόσφατη φωτογράφησή της στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

kate winslet for harper's bazaar uk pic.twitter.com/cv0zRneBGa — daily kate winslet (@DailyWinslet_) August 7, 2024

Kate Winslet on the cover of Harper's Bazaar UK pic.twitter.com/IWkABa7YHq — daily kate winslet (@DailyWinslet_) August 7, 2024

Μιλώντας στο περιοδικό η ηθοποιός ανέφερε: «Υπάρχει ένα κομμάτι όπου η Lee κάθεται σε ένα παγκάκι με μπικίνι... Και ένας από το συνεργείο ήρθε ανάμεσα στις λήψεις και μου είπε: ‘’Ίσως να θέλεις να καθίσεις πιο ίσια και καλύτερα να μην φαίνεται η κοιλιά σου’’. Φυσικά, αρνήθηκα να το κάνω».

Παραδέχτηκε, επίσης, ότι δεν την ενοχλεί να μην φαίνεται τέλεια στην οθόνη, καθώς εξήγησε: «Το αντίθετο. Είμαι περήφανη γι' αυτό, γιατί αυτή είμαι εγώ, η ίδια μου η ζωή. Δεν μου αρέσει να κρύβομαι».

Τέλος, η Kate Winslet επισήμανε ότι αισθάνεται τεράστια ανακούφιση που οι γυναίκες αποδέχονται πολύ περισσότερο τον εαυτό τους από ότι στο παρελθόν.

«Δεν ξέρω ούτε μία γυναίκα στην ηλικία που να μεγάλωσε βλέποντας τη μητέρα της να κοιτάζεται στον καθρέφτη και να λέει: "Είμαι ωραία!". Η μητέρα μου δεν το έκανε ποτέ. Έλεγε πάντα: "Ω, Θεέ μου, δεν νομίζω ότι μπορώ να το φορέσω αυτό, φαίνομαι χίπισσα, φαίνονται μεγάλα τα οπίσθιά μου;". Χάνουμε τόσο πολύ χρόνο για να είμαστε υποτιμητικοί με τον εαυτό μας και δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Είμαι πιο άνετη με τον εαυτό μου όσο περνάει ο χρόνος. Αυτό μου επιτρέπει να μην με επηρεάζουν οι απόψεις των άλλων».



Πηγή: skai.gr

