Στο Φεστιβάλ Crop Over στην πατρίδα της, τα Μπαρμπέιντος, βρέθηκε η Ριάνα, κάνοντας ακόμα μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Για την ακρίβεια τα «πέταξε» όλα έξω...

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που χρονολογείται από το 1974 κι έχει τον ίδιο χαρακτήρα με μια καρναβαλική παρέλαση, καθώς αυτοί που δίνουν το «παρών», φροντίζουν να εμφανιστούν με εντυπωσιακά κοστούμια, τα οποία μπορεί να προετοιμάζουν ακόμα και μήνες. Η Ριάνα που δεν χάνει εύκολα τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά όταν πρόκειται για την πατρίδα της, ήταν, φυσικά, εκεί.

DEUSA!!! Rihanna na Crop Over em Barbados. 😍pic.twitter.com/txZckfKotY — Rihanna Online (@RihannaOnlineBR) August 5, 2024

Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την τραγουδίστρια να φορά ένα ιδιαίτερο κοστούμι, με πολύχρωμα φτερά, ενώ μέσα από αυτά επέλεξε ένα ιδιαίτερο χρυσό κορμάκι, αφήνοντας γυμνά αρκετά σημεία του σώματός της.

🆕 | @Rihanna at Crop Over festival in Barbados today. (Aug. 05, 2024)



📸: Charlie Pitt

📸: Sandy Pitt

📸: Shanice King pic.twitter.com/PkCQTshSbR — RihannaNavy_Queen (@RihannaNavy_FDR) August 6, 2024

Πηγή: skai.gr

