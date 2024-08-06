Λογαριασμός
Rihanna: Εμφανίστηκε με φτερά, σχεδόν, γυμνή στο Crop Over Festival στα νησιά Μπαρμπέιντος – Όλα τα είδαμε… (video)

Με πολύχρωμα φτερά εμφανίστηκε η διάσημη τραγουδίστρια

Rihanna

Στο Φεστιβάλ Crop Over στην πατρίδα της, τα Μπαρμπέιντος, βρέθηκε η Ριάνα, κάνοντας ακόμα μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Για την ακρίβεια τα «πέταξε» όλα έξω... 

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που χρονολογείται από το 1974 κι έχει τον ίδιο χαρακτήρα με μια καρναβαλική παρέλαση, καθώς αυτοί που δίνουν το «παρών», φροντίζουν να εμφανιστούν με εντυπωσιακά κοστούμια, τα οποία μπορεί να προετοιμάζουν ακόμα και μήνες. Η Ριάνα που δεν χάνει εύκολα τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά όταν πρόκειται για την πατρίδα της, ήταν, φυσικά, εκεί.

Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την τραγουδίστρια να φορά ένα ιδιαίτερο κοστούμι, με πολύχρωμα φτερά, ενώ μέσα από αυτά επέλεξε ένα ιδιαίτερο χρυσό κορμάκι, αφήνοντας γυμνά αρκετά σημεία του σώματός της. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Rihanna
