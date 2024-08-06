Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πες μου το ζώδιό σου να σου πω ποιο make up look σου ταιριάζει

Αν δεν ξέρεις ποιο μακιγιάζ να διαλέξεις, άσε τα άστρα να διαλέξουν για σένα

Πες μου το ζώδιό σου να σου πω πιο makeup look σου ταιριάζει

Κορίτσια, ξέρουμε πως όλες λατρεύουμε να «παίζουμε» με τα καλλυντικά μας και να ανακαλύπτουμε νέα trends που μας ταιριάζουν. Τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι τα άστρα μπορούν να μας δώσουν μια χείρα βοηθείας σε αυτό το παιχνίδι; Ναι, καλά ακούσατε!

Το ζώδιό σας μπορεί να αποκαλύψει ποιο make up look σας ταιριάζει απόλυτα. Ετοιμαστείτε να μάθετε ποιο είναι το δικό σας αστρολογικό look!

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζώδια μακιγιάζ WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark