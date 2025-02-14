Ο Kanye West φέρεται να πλήρωσε 250.000 δολάρια για να «εξαφανίσει» sex tape με σεξουαλικά του όργια με μια ιερόδουλη, ενώ ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών το 2012.

Τον 47χρονο ράπερ, του οποίου το διαζύγιο με την Μπιάνκα Σενσόρι αποκάλυψε η «Daily Mail», «κάρφωσε» ο Κέβιν Μπλατ, ο οποίος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα από την υποτιθέμενη κασέτα.

Το βίντεο δείχνει τον Kanye West χωρίς μπλούζα, να είναι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Ο Κέβιν Μπλατ γράφει στην ανάρτησή του: «Θυμάσαι εκείνη την κασέτα που βοήθησα να βγει από την αγορά για σένα το 2012 με εκείνη την ιερόδουλη στο Λας Βέγκας;». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κέβιν Μπλατ είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το sex tape με πρωταγωνίστρια την Paris Hilton και τον πρώην σύζυγό της, Rick Salomon, το 2001.

Ο Blatt, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται «Ειδικός σε θέματα σκανδάλων», είχε δηλώσει το 2022 στην εφημερίδα «The Sun» ότι έχει δει πολλές παρόμοιες κασέτες διασημοτήτων. «Ας πούμε απλά ότι έχω δει μεγάλα ονόματα -που νομίζεις ότι είναι στρέιτ- σε gay sex tapes ή βίντεο με φετίχ».

Explosive Kanye West '$250k sex tape' revelation emerges amid Bianca Censori divorce pic.twitter.com/AzzaY5u7lo — Simo Saadi🇺🇸🇲🇦🇵🇸 (@Simo7809957085) February 14, 2025

Το 2012, την ίδια χρονιά που άρχισε να βγαίνει με τη μέλλουσα σύζυγό του, Kim Kardashian, το «TMZ» ανέφερε σε ρεπορτάζ του ότι υπήρχαν δύο ερωτικές κασέτες στην αγορά για τον Kanye West.

Χθες, έγινε γνωστό ότι ο Kanye West και η Bianca Censori οδεύουν προς διαζύγιο μόλις 11 ημέρες μετά τη γυμνή της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Grammy. Σύμφωνα με τη «Daily Mail», υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ του πρώην ζευγαριού ότι η Censori θα λάβει 5 εκατ. δολάρια μετά τον σύντομο γάμο τους, ο οποίος ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022.

Explosive Kanye West '$250k sex tape' revelation emerges amid Bianca Censori divorce https://t.co/5WTv0zq2h6 — Daily Mail US (@DailyMail) February 13, 2025

Μια πηγή από το περιβάλλον του ράπερ επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι έχει πλέον χωρίσει. Η Censori θεωρείται ότι μένει προς το παρόν στο σπίτι τους αξίας 35 εκατ. δολαρίων στο Beverly Park North, στο Λος Άντζελες. Δεν είναι γνωστό πού βρίσκεται ο Γουέστ, αλλά κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί και να επιστρέψει τις επόμενες ημέρες στο Τόκιο της Ιαπωνίας και να μείνει σε κάποιο ξενοδοχείο όπως συνέβη το προηγούμενο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.