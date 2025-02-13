Viral η ανοιχτοχέρα η Taylor Swift: Δείτε τι έκανε στα παρασκήνια των Grammys

Τι κι αν δεν κέρδισε βραβείο στα φετινά Grammys, η Taylor Swift βρήκε τρόπο να γίνει viral με την ευγενική χειρονομία που έκανε.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ανέβηκε στα social media, η τραγουδίστρια περπατούσε σε έναν διάδρομο του Crypto.com Arena στο κέντρο του Λος Άντζελες – εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η απονομή των μουσικών βραβείων. Ξαφνικά σταμάτησε και γύρισε πίσω προσφέροντας χρήματα ως φιλοδώρημα σε μια ομάδα εργαζομένων.

Καθώς η τραγουδίστρια περνούσε από μπροστά τους, ακούγεται να λέει: «Σας ευχαριστώ πολύ για όλη τη σκληρή δουλειά σας». Λίγο μετά, η ίδια φάνηκε να αναγνωρίζει κάποια από τα μέλη του προσωπικού και επέστρεψε να τους δώσει ένα ακόμη μεγαλύτερο φιλοδώρημα. Ένας από τους υπαλλήλους ήταν φανερά συγκινημένος με την στάση της Σουίφτ λέγοντας της : «Σας εκτιμούμε πάρα πολύ».



Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια κάνει μια κίνηση γενναιοδωρίας. Τα ρεπορτάζ είναι πολλά για τις δωρεές της και στους πυρόπληκτους του Λος Άντζελες και σε τράπεζες τροφίμων σε διάφορες χώρες όπου δίνει συναυλίες.

Μεταξύ μας πάντως, με περιουσία σύμφωνα με το Forbes να αγγίζει το 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο του 2025 σίγουρα έχει περίσσευμα για δωρεές!

OMG! Taylor tipping the workers at the grammys after party!



“we appreciate you so much” she is an angel! pic.twitter.com/TnYx8NQX2M — ✩ CEL ✩ (@moonlithoax) February 11, 2025

