Αγίου Βαλεντίνου: 10 όμορφα μηνύματα που μπορείτε να στείλετε σήμερα στο άλλο σας μισό

Love is in the air σήμερα, του Αγίου Βαλεντίνου, με τους ερωτευμένους να μοιράζονται δώρα και να στέλνουν όμορφα μηνύματα στο άλλο τους μισό.

Εάν το δεν το έχετε όμως πολύ με τα γλυκόλογα ή τις ευχές, σας δίνουμε 10 ιδέες για όμορφα μηνύματα που μπορεί να στείλετε σήμερα στον/στην Βαλεντίνο σας για να τους/της φτιάξετε την ημέρα.

Ευτυχισμένη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αγάπη μου! Είσαι τα πάντα για μένα.

Η ζωή μαζί σου είναι ένα πανέμορφο ταξίδι. Σε ευχαριστώ που είσαι η αδερφή ψυχή μου.

Κάνεις τον κόσμο μου φωτεινότερο. Σ’ αγαπώ.

Κάθε στιγμή μαζί σου είναι ένα ανεκτίμητο δώρο.

Είσαι το χαμένο κομμάτι της ψυχής μου, που πάντα αναζητούσα.

Μαζί σου, η αγάπη είναι εύκολη και μαγική. Σε ευχαριστώ που είσαι ο/η Βαλεντίνος μου!

Δεν είσαι μόνο ο/η σύντροφός μου - είσαι ο/η καλύτερος/η μου φίλος/η, το σπίτι μου και η καρδιά μου.

Αν η αγάπη ήταν ένα ταξίδι, θα ήθελα να ταξιδεύω μαζί σου για πάντα.

Κάνεις τη ζωή μου πολύ πιο γλυκιά. Σ' αγαπώ!

Κάθε μέρα μαζί σου είναι σαν ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Ένα όμορφο μήνυμα αγάπης είναι ίσως το πιο όμορφο δώρο για το άλλο σας μισό και σίγουρα θα του/της φέρει ένα χαμόγελο στα χείλη.

