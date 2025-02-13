Φήμες ότι χωρίζουν Kanye West και Bianca Censori

Kanye West και η Bianca Censori φέρονται να οδεύουν προς διαζύγιο μόλις 11 ημέρες μετά την πολυσυζητημένη, εμφάνιση με το «γυμνό φόρεμα», στο κόκκινο χαλί των Grammys.

Οπως αναφέρει η Daily Mail, West και Censori φαίνεται έχουν συμφωνήσει προφορικά ότι η τελευταία θα λάβει μια πληρωμή 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η κοινή τους πορεία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022 και πηγή κοντά στον 47χρονο ράπερ επιβεβαίωνει ότι το ζευγάρι έχει πλέον χωρίσει και αναμένει το νομικό έγγραφο που θα τερματίσει κι επισήμως τον γάμο τους, εντός των επομένων ημερών.

Η 30χρονη Censori φαίνεται ότι θα κρατήσει το 35 εκατομμυρίων δολαρίων σπίτι τους στο Beverly Park North του Λος Άντζελες προς το παρόν.

Δεν είναι γνωστό πού βρίσκεται ο West, αλλά ορισμένοι πιστεύουν ότι μπορεί να μεταβεί τις επόμενες ημέρες στο Τόκιο, όπου και πέρασε μεγάλο μέρος του περασμένου έτους.

Αξίζει να σημειωθεί, πως κοινή παρατήρηση των μίντια ήταν η αμήχανη και ενδεχομένως ενοχλημένη έκφραση της Censori στο κόκκινο χαλί στις 2 Φεβρουαρίου, όταν και ο West επί της ουσίας την διέταξε να πετάξει στο πάτωμα το γούνινο παλτό της και να στηθεί μπροστά στις κάμερες φορώντας ένα διάφανο εφαρμοστό τούλι που εξέθετε πλήρως το γυμνό της σώμα.

H κρίση ανάμεσα στο ζευγάρι μάλλον ξεκίνησε τη βραδιά των Grammys, με το αντισημιτικό ξέσπασμα του ράπερ στο X να είναι μάλλον η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

«Η Bianca είναι βαθιά τραυματισμένη από τις πράξεις του και δεν τις υποστηρίζει καθόλου», φέρεται να είπε πηγή από το περιβάλλον της.

«Είναι τρομοκρατημένη από ό,τι έχει κάνει εκείνος, όπως και πολλοί άλλοι κοντινοί του άνθρωποι», πρόσθεσε.

Η σύζυγος του Kanye West δυσκολεύεται να συνέλθει από την έκρηξή του στο X (πρώην Twitter), όπου δημοσίευσε μια σειρά από αντισημιτικά, ομοφοβικά και σεξιστικά σχόλια.

Υπενθυμίζεται πως ο ράπερ πυροδότησε νέο κύμα αντιδράσεων πριν λίγες ημέρες, με ένα ακραίο παραλήρημα στο X (πρώην Twitter» γεμάτο αντισημιτικά, σεξιστικά και ομοφοβικά σχόλια.

Το μεσημέρι της 7ης Φεβρουαρίου, ξεπέρασε κάθε όριο, δημοσιεύοντας μηνύματα όπου αυτοαποκαλείται ναζί και δηλώνει την αγάπη του για τον Χίτλερ.

Αναφορά έκανε και στη γυναίκα του, για την οποία έγραψε ότι έχει κυριαρχία πάνω της, επιβεβαιώνοντας όσα γράφονται εδώ και καιρό, ότι η 30χρονη έχει γίνει η «μαριονέτα» του, αλλά και ότι η επίμαχη γυμνή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Grammy, έγινε με την έγκρισή του.

«Έχω εξουσία πάνω στη γυναίκα μου. Αυτό δεν είναι καμία woke φεμινιστική βλακεία. Είναι με έναν δισεκατομμυριούχο, γιατί να ακούσει οποιαδήποτε από εσάς τις ανόητες, άφραγκες; Λένε ότι η εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ήταν δική της απόφαση. Ναι, δεν την αναγκάζω να κάνει κάτι που δε θέλει, αλλά σίγουρα δε θα μπορούσε να το κάνει χωρίς την έγκρισή μου, εσείς, βλάκες woke πιόνια. Δεν έχω κανέναν σεβασμό ή εμπάθεια για κανέναν ζωντανό, γιατί κανείς ζωντανός δεν μπορεί να τα βάλει μαζί μου. Αλλά αγαπώ κάποιους ανθρώπους και τους παρέχω τη χάρη μου», είχε γράψει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.