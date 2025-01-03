Λογαριασμός
Bianca Censori: Επιτέλους, ντύθηκε… - Οι πόζες της με τον Kanye West (φωτό)

Το μοντέλο από την Αυστραλία, 29 ετών, φόρεσε ένα αδιάφορο διάφανο κορμάκι, χωρίς στηθόδεσμο

Bianca Censori

Ο Kanye West υποδέχτηκε τη νέα χρονιά, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της συζύγου του, Bianca Censori. Ωστόσο, για τη Bianca Censori οι συγκεκριμένες εικόνες δεν είναι αντιπροσωπευτικές του σεξαπίλ της. Το μοντέλο από την Αυστραλία, 29 ετών, φόρεσε ένα αδιάφορο διάφανο κορμάκι, χωρίς στηθόδεσμο, και ο σύζυγός της δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο Instagram Story. 

Bianca Censori

Η Censori παντρεύτηκε τον West το 2022. Η ίδια έχει γίνει γνωστή για τις τολμηρές επιλογές της στη μόδα, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν διάφανα σύνολα, κορμάκια με στρινγκ, καλσόν και άλλα.

Bianca Censori

Bianca Censori

Η πρώην σύζυγος του West, Kim Kardashian, και η αδελφή της, Khloé Kardashian, έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα να μιμούνται το στυλ της Censori, με την Khloé να φοράει ένα catsuit τον Δεκέμβριο του 2024.

Bianca Censori

