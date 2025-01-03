Ο Kanye West υποδέχτηκε τη νέα χρονιά, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της συζύγου του, Bianca Censori. Ωστόσο, για τη Bianca Censori οι συγκεκριμένες εικόνες δεν είναι αντιπροσωπευτικές του σεξαπίλ της. Το μοντέλο από την Αυστραλία, 29 ετών, φόρεσε ένα αδιάφορο διάφανο κορμάκι, χωρίς στηθόδεσμο, και ο σύζυγός της δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο Instagram Story.

Η Censori παντρεύτηκε τον West το 2022. Η ίδια έχει γίνει γνωστή για τις τολμηρές επιλογές της στη μόδα, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν διάφανα σύνολα, κορμάκια με στρινγκ, καλσόν και άλλα.

Η πρώην σύζυγος του West, Kim Kardashian, και η αδελφή της, Khloé Kardashian, έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα να μιμούνται το στυλ της Censori, με την Khloé να φοράει ένα catsuit τον Δεκέμβριο του 2024.

Πηγή: skai.gr

