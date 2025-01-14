Η Εύα Λονγκόρια αύξησε την αρχική της δωρεά ύψους 50.000 δολαρίων σε 1 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη των εργαζομένων πρώτης γραμμής και των οικογενειών που έχουν πληγεί από τις φονικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Η 49χρονη ηθοποιός και επιχειρηματίας -η οποία έχει εκκενώσει το σπίτι της στην Καλιφόρνια- θα στηρίξει τα ιδρύματα Latino Community Foundation και California Community Foundation με τη γενναιόδωρη προσφορά της. Τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν στην άμεση και μακροπρόθεσμη αποκατάσταση των κοινοτήτων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν την πόλη επί μία εβδομάδα. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από την πυρκαγιά που προκλήθηκε την περασμένη Τρίτη.

Eva Longoria increases donation to $1 million with the help of her Courage And Civility Award amid LA fire https://t.co/OS9yBAjjvV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 14, 2025

Η νέα δωρεά της Eva Longoria προέρχεται από το βραβείο θάρρους και ευγένειας που της απένειμε ο Τζεφ Μπέζος τον περασμένο Μάρτιο. Το ετήσιο χρηματικό βραβείο του ανέρχεται στο ποσό των 50 εκατ. δολαρίων και απονέμεται σε όσους συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινωνία.

Η μητέρα ενός παιδιού, η οποία είναι παντρεμένη με τον κινηματογραφικό παραγωγό José Bastón, είχε δημοσιεύσει ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram για τις φονικές πυρκαγιές. Η πρώην πρωταγωνίστρια του «Desperate Housewives» αποκάλυψε ότι εκκένωσε το σπίτι της, αφού έλαβε ειδοποίηση, ενώ φιλοξενούσε φίλους που είχαν ήδη φύγει από τις απειλητικές πυρκαγιές.

«Ήταν μια τρελή εβδομάδα. Καταστροφική για τόσους πολλούς ανθρώπους. Τόσοι πολλοί φίλοι που έχουν χάσει πολλά. Είναι αναμνήσεις, πράγματα για τα οποία οι άνθρωποι έχουν δουλέψει πολύ σκληρά», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι κυκλοφορούν πολλά πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να αναλύσουμε τι πήγε στραβά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Ο Θεός να ευλογεί όλους τους πυροσβέστες που βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να σώσουν τις ζωές μας και τα σπίτια μας. Σε όλους όσους βοηθούν, σας ευχαριστώ πολύ».

