Μια απρόσμενη εμφάνιση στο Met Gala στη Νέα Υόρκη έκανε η πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Νταγκ Έμχοφ, λίγο πριν από μια εκδήλωση ενίσχυσης πόρων για την Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών (DNC). Η Χάρις επέλεξε να φορέσει ένα εντυπωσιακό μαυρόασπρο φόρεμα, ειδικά σχεδιασμένο από τον οίκο Off-White.

Σύμφωνα με το CNN, παρότι δεν περπάτησε στο κόκκινο χαλί, απαθανατίστηκε από τον φακό λίγο πριν την εκδήλωση, φορώντας μια κομψή μεταξωτή τουαλέτα με ασύμμετρο μανίκι-κάπα και μακριά εσάρπα – ένα στυλ που, σύμφωνα με τον οίκο, αποπνέει διαχρονικότητα.

Η πρόσκληση ήρθε από την ίδια την Άννα Γουίντουρ, αρχισυντάκτρια της Vogue και συμπρόεδρος του Met Gala, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Χάρις. Η πρώην αντιπρόεδρος έχει κάνει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις μετά την ήττα της στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, με εξαίρεση δύο ομιλίες: μία στο Leading Women Defined Summit και μία στο Emerge Gala – η δεύτερη ενισχύει οικονομικά οργανισμό που στηρίζει γυναίκες υποψήφιες για δημόσια αξιώματα. Σε αμφότερες τις ομιλίες της, άσκησε έντονη κριτική στις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αντί για μια κυβέρνηση που επιδιώκει τα ύψιστα ιδανικά της Αμερικής, παρακολουθούμε την ολική εγκατάλειψή τους», δήλωσε χαρακτηριστικά την περασμένη Τετάρτη στο Emerge Gala. «Και αυτό που επίσης βλέπουμε τις τελευταίες 14 εβδομάδες είναι Αμερικανοί πολίτες που χρησιμοποιούν τη φωνή τους και δείχνουν θάρρος».

Η ένδυση της Χάρις στη διάρκεια της θητείας της συχνά φέρει συμβολισμούς – από το λευκό κοστούμι και το pussybow μπλουζάκι που παραπέμπει στο κίνημα υπέρ του δικαιώματος ψήφου των γυναικών, μέχρι το καμηλό κοστούμι Chloé που φορούσε στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών, κλείνοντας το μάτι στον Μπαράκ Ομπάμα. Έχει επίσης εμφανιστεί δύο φορές στο εξώφυλλο της Vogue, με την πρώτη φωτογράφηση –με casual ύφος, σακάκι και Converse παπούτσια– να προκαλεί έντονη συζήτηση.

Στο φετινό Met Gala, η Χάρις τίμησε την έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιού με τίτλο «Superfine: Tailoring Black Style» με τη δημιουργία του Off-White. Η έκθεση εστιάζει στην ιστορία του «Black dandyism», βασισμένη στο βιβλίο-σταθμό Slaves to Fashion της Μόνικα Λ. Μίλερ, που συμμετέχει και ως επιμελήτρια. Πρόκειται για μια γιορτή της μαύρης ενδυματολογικής κληρονομιάς, σε μια περίοδο όπου τα μουσεία αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα λόγω προτάσεων του Τραμπ για περικοπές στη χρηματοδότηση των τεχνών, συμπεριλαμβανομένων των μουσείων Smithsonian.

«Για μένα, η ουσία του dandyism πηγάζει από την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη. Κανείς δεν ενσαρκώνει αυτά τα χαρακτηριστικά καλύτερα από την Κάμαλα Χάρις – μια γυναίκα που ξεπέρασε δυσκολίες και παραμένει φάρος για πολλούς», δήλωσε ο δημιουργικός διευθυντής του Off-White, IB Kamara, στο CNN.

Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση της Χάρις στο Met Gala, αν και δεν είναι η μόνη πολιτική φιγούρα που έχει περπατήσει στα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου. Το 2022, η Χίλαρι Κλίντον έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη διοργάνωση μετά από δύο δεκαετίες, με ένα κόκκινο φόρεμα Altuzarra κεντημένο με τα ονόματα σπουδαίων γυναικών της ιστορίας, όπως η Χάριετ Τάμπμαν και η Ελεονόρα Ρούζβελτ. Το 2021, η Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτέζ προκάλεσε αίσθηση με το λευκό φόρεμα Brother Vellies που έφερε την επιγραφή «Tax the Rich» με κόκκινα γράμματα.

Αντίθετα, η Άννα Γουίντουρ έχει δηλώσει δημόσια πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι persona non grata στο Met Gala. Το 2017, δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή του Τζέιμς Κόρντεν πως είναι το ένα και μοναδικό άτομο που δεν θα προσκαλούσε ποτέ ξανά.

Πηγή: skai.gr

