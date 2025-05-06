Λογαριασμός
Kim Kardashian: Το ατύχημά της στο Met Gala και το δολοφονικό της βλέμμα - Κάποιος πάτησε το φόρεμά της (video)

Η διάσημη τηλεπερσόνα αγριοκοίταξε άνδρα της ασφάλειάς της, αφού πάτησε το φόρεμά της. Σε λίγες ημέρες θα διαβάζουμε για την απόλυσή του... 

Kim Kardashian

Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Met Gala, ωστόσο η διάσημη τηλεπερσόνα είχε ένα μικρό ατύχημα. Ένας από τους άνδρες της ασφάλειάς της πάτησε κατά λάθος το φόρεμά της και ποιος είδε την Kim Kardashian και δεν τη φοβήθηκε… 

Kim Kardashian

Η Κιμ, όπως γράφει η «New York Post», βγαίνοντας από το ξενοδοχείο της με προορισμό το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης καταγράφηκε σε βίντεο να αντιδρά ψυχρά όταν μέλος του προσωπικού της της πάτησε την ουρά του ακριβού συνόλου της από τον οίκο «Chrome Hearts».

@luxury_endless Kim Kardashian always makes a statement, and having her daughter North by her side adds a special touch to the moment! What do you think North’s favorite part of the night was ? #kimkardashian #northwest #motheranddaughter #familylife #redcarpet #metgala #metgala2025 #nyc ♬ Wonder Woman TV Theme 2015 - Randy Lance

Μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη της, την 11χρονη Νορθ Γουέστ, βγήκε από το ξενοδοχείο και βάδισε ανάμεσα σε παπαράτσι και θαυμαστές που ούρλιαζαν, κατευθυνόμενη στο SUV που την περίμενε. Η άψογη πασαρέλα της, όμως, διακόπηκε όταν ο σεκιουριτάς μπλέχτηκε στο φόρεμά της, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και παραλίγο να πέσει και η ίδια.

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται να κάνει ένα διπλό βήμα, γυρίζοντας το κεφάλι της με παγωμένο βλέμμα προς τον άνδρα της ασφάλειάς της. Σταμάτησε για λίγο, συγκράτησε τα νεύρα της και συνέχισε προς το αυτοκίνητο.

@riiano7 Oupps 😂 #metgala2025 #metgala #themetgala #kim #kimkardashian #kardashians @Kim Kardashian #northwest #kimkardashianwest ♬ original sound - 𝙍𝙞 ⚡️
