Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Met Gala, ωστόσο η διάσημη τηλεπερσόνα είχε ένα μικρό ατύχημα. Ένας από τους άνδρες της ασφάλειάς της πάτησε κατά λάθος το φόρεμά της και ποιος είδε την Kim Kardashian και δεν τη φοβήθηκε…

Η Κιμ, όπως γράφει η «New York Post», βγαίνοντας από το ξενοδοχείο της με προορισμό το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης καταγράφηκε σε βίντεο να αντιδρά ψυχρά όταν μέλος του προσωπικού της της πάτησε την ουρά του ακριβού συνόλου της από τον οίκο «Chrome Hearts».

Μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη της, την 11χρονη Νορθ Γουέστ, βγήκε από το ξενοδοχείο και βάδισε ανάμεσα σε παπαράτσι και θαυμαστές που ούρλιαζαν, κατευθυνόμενη στο SUV που την περίμενε. Η άψογη πασαρέλα της, όμως, διακόπηκε όταν ο σεκιουριτάς μπλέχτηκε στο φόρεμά της, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και παραλίγο να πέσει και η ίδια.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται να κάνει ένα διπλό βήμα, γυρίζοντας το κεφάλι της με παγωμένο βλέμμα προς τον άνδρα της ασφάλειάς της. Σταμάτησε για λίγο, συγκράτησε τα νεύρα της και συνέχισε προς το αυτοκίνητο.

Πηγή: skai.gr

