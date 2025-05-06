Rihanna: Η αποκάλυψη της τρίτης εγκυμοσύνης και η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Met Gala (video-φωτό)

Η Rihanna και ο σύντροφός της, ράπερ, A$AP Rocky, ετοιμάζονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους για τρίτη φορά. Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή, λίγο πριν την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί του φετινού Met Gala στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το «People».

Ο φωτογράφος Miles Diggs αποκάλυψε την εγκυμοσύνη μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο της Rihanna ντυμένη με εφαρμοστά ρούχα Miu Miu σε γκρι αποχρώσεις και εμφανή τη φουσκωμένη κοιλίτσα της να διασχίζει ένα δρόμο της Νέας Υόρκης, κάτω από τη βροχή.

Λίγο αργότερα, ο ράπερ, ο οποίος ήταν ένας από τους παρουσιαστές της φετινής διοργάνωσης του Met Gala, επιβεβαίωσε τα ευχάριστα νέα στους δημοσιογράφους. Με εμφανή χαρά, δήλωσε στο Associated Press ότι η προσμονή του νέου μέλους της οικογένειάς τους τον κάνει να αισθάνεται «καταπληκτικά» και πρόσθεσε: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε στον κόσμο τι μαγειρεύαμε. Και χαίρομαι που όλοι είναι χαρούμενοι για εμάς, γιατί κι εμείς σίγουρα είμαστε χαρούμενοι….ειλικρινά είναι μια ευλογία».

Ο A$AP Rocky ανέβηκε μόνος τα σκαλιά του Met, φορώντας ένα εντυπωσιακό μάλλινο κοστούμι εμπνευσμένο από τη γενέτειρά του το Χάρλεμ, δημιουργία της δικής του μάρκας, AWGE. Η Rihanna έκανε την πολυαναμενόμενη εμφάνισή της μία ώρα αργότερα συγκεντρώνοντας όλα τα φώτα και επισφραγίζοντας το λαμπερό φινάλε των αφίξεων του Met Gala. Επέλεξε μια κομψή μάξι δημιουργία Marc Jacobs που αναδείκνυε την φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα τεράστιο μαύρο καπέλο, μυτερές γόβες και vintage κοσμήματα.

Σύμφωνα με το «Variety», η Ρόμπιν Ριάνα Φέντι, όπως είναι πλήρες όνομά της, θα δανείσει τη φωνή της στην αγαπημένη Στρουμφίτα στην επερχόμενη ταινία κινουμένων σχεδίων «Στρουμφάκια», που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Ιουλίου. Ο Rocky, ετοιμάζει το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του «Don't Be Dumb», ενώ θα εμφανιστεί στην επερχόμενη ταινία του Σπάικ Λι, «Highest 2 Lowest». Η πρεμιέρα της ταινίας στις αίθουσες αναμένεται για τις 22 Αυγούστου.

