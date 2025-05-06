Λογαριασμός
Τρόμος για τη Τζένιφερ Άνιστον: Απόπειρα εισβολής στην έπαυλή της, ενώ η σταρ βρισκόταν μέσα - Βίντεο

Συναγερμός σήμανε όταν ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 70 ετών, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην μπροστινή πύλη της ιδιοκτησίας της

aniston

Στιγμές τρόμου έζησε χθες η διάσημη ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον, όταν ένας άνδρας προσπάθησε να εισβάλει στην έπαυλή της στο Μπελ Ερ, ενώ η σταρ βρισκόταν μέσα.

Ο 70χρονος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην μπροστινή πύλη της ιδιοκτησίας, με τα κίνητρά του να είναι ακόμα άγνωστα. 

Σύμφωνα με τη New York Post, η αστυνομία του Λος Άντζελες έφτασε άμεσα στο σημείο ενώ ήδη η ομάδα ασφαλείας της 56χρονης σταρ είχε ήδη ακινητοποιήσει τον άνδρα. 

Ο 70χρονος συνελήφθη για βανδαλισμό κακουργηματικού χαρακτήρα και η αστυνομία του Λος Άντζελες διεξάγει  έρευνα για να διαπιστωθούν τα κίνητρα της πράξης του

Πηγές με γνώση της έρευνας δήλωσαν στο ABC News ότι ο άνδρας «μικρό ποινικό ιστορικό» και ότι η σύγκρουση στην πύλη της έπαυλης « δεν φαίνεται να ήταν ατύχημα». 

 Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σαφές εάν ο άνδρας στόχευε συγκεκριμένα την Άνιστον.
 

