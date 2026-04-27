Κάιλι Τζένερ: Τόπλες στη νέα «καυτή» καμπάνια για το brand της KHY

Η Κάιλι Τζένερ πρωταγωνιστεί σε μια άκρως αποκαλυπτική φωτογράφιση για την προώθηση του fashion brand της, KHY. Η 28χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα δημοσίευσε τις νέες εικόνες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Στα στιγμιότυπα, η Κάιλι Τζένερ ποζάρει τόπλες, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της, φορώντας μια μικροσκοπική cargo φούστα με δύο ζώνες με μεταλλικές λεπτομέρειες. Σε άλλη εμφάνιση, εμφανίζεται ξανά χωρίς τοπ, αυτή τη φορά με τζιν παντελόνι σε μπεζ απόχρωση με διακοσμητικά στοιχεία, καλύπτοντας το στήθος της με τα χέρια της και κοιτάζοντας τον φακό. Η ίδια αποκάλυψε ότι η συλλογή είναι «made in LA», ενώ εντυπωσίασε προσθέτοντας ένα ασημί tattoo στο χέρι της με τη φράση «I love LA».

«Η νέα συλλογή KHY, γεννημένη στο Λος Άντζελες, κυκλοφορεί στις 28 Απριλίου», έγραψε στην ανάρτησή της, τονίζοντας ότι κάθε κομμάτι έχει σχεδιαστεί με προσοχή στη λεπτομέρεια και χειροποίητα διακοσμητικά στοιχεία.

Ωστόσο, η νέα της εμφάνιση έρχεται λίγες ημέρες μετά από ένα μικρό «κύμα» αντιδράσεων που προκάλεσε στους θαυμαστές της. Η Κάιλι Τζένερ δημοσίευσε μια λίστα με πράγματα για τα οποία αισθάνεται ευγνωμοσύνη, στην οποία, σύμφωνα με πολλούς followers, τα παιδιά της δεν είχαν την προτεραιότητα που περίμεναν.

Η ίδια έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον ράπερ Τράβις Σκοτ. Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, ανέφερε πρώτα στοιχεία όπως ο καφές, η μητέρα της Κρις Τζένερ, τα spray tan και τα πολυτελή αξεσουάρ της, πριν αναφερθεί στα παιδιά της, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Πολλοί χρήστες των social media εξέφρασαν την ενόχλησή τους, σχολιάζοντας ότι τα παιδιά της θα έπρεπε να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Κάποιοι μάλιστα έκαναν λόγο για έλλειψη προτεραιοτήτων, ενώ άλλοι θεώρησαν πως η αναφορά στα παιδιά της έγινε απλώς για λόγους εντυπώσεων.

NEW | Kylie Jenner for the new Khy collection, available 04.28! pic.twitter.com/VyHwXBFjAO — kkjenners.updates (@kkjennersupd) April 20, 2026

