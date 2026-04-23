Κένταλ-Κάιλι Τζένερ: Με τους πιο περιζήτητους άντρες του Χόλιγουντ στο πλευρό τους

Δύο από τους πιο «καυτούς» και περιζήτητους ηθοποιούς της νέας γενιάς του Χόλιγουντ φαίνεται πως έχουν κοινό… ερωτικό παρονομαστή: την οικογένεια Καρντάσιαν. Ο λόγος για τον Τιμοτέ Σαλαμέ και τον Τζέικομπ Ελόρντι, οι οποίοι έχουν συνάψει σχέσεις με τις αδερφές Κάιλι και Κένταλ αντίστοιχα.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Κένταλ Τζένερ είναι μαζί εδώ και μερικούς μήνες, με τα διεθνή να αναφέρουν ότι η σχέση τους ξεκίνησε στις αρχές του έτους και εξελίσσεται θετικά. Την ίδια στιγμή, η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ διατηρούν σχέση εδώ και περίπου τρία χρόνια, κρατώντας, ωστόσο, χαμηλούς τόνους και περιορίζοντας τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους.

Δύο σταρ, δύο διαφορετικές πορείες

Οι δύο ηθοποιοί έχουν πολλά κοινά ως προς τη δημοφιλία και τη θέση τους στη βιομηχανία του θεάματος, ωστόσο ακολουθούν διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έγινε γνωστός μέσα από την ταινία «Call Me By Your Name», που του χάρισε διεθνή αναγνώριση και υποψηφιότητες για μεγάλα βραβεία. Στη συνέχεια συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές, όπως το «Little Women», αλλά και στο κινηματογραφικό σύμπαν του «Dune». Παράλληλα, διεύρυνε το κοινό του με τον ρόλο του Willy Wonka.

Από την άλλη, ο Τζέικομπ Ελόρντι ξεκίνησε από την τηλεόραση με τη σειρά «Euphoria» και στη συνέχεια καθιερώθηκε μέσα από ταινίες όπως «Saltburn» και «Priscilla», χτίζοντας τη δική του δυναμική παρουσία στο Χόλιγουντ. Πρόσφατα, πρωταγωνίστησε δίπλα στη Μάργκοτ Ρόμπι σε κινηματογραφική μεταφορά του «Wuthering Heights».

Βραβεία και… οικονομική δύναμη

Στο κομμάτι των βραβείων, ο Σαλαμέ προηγείται, έχοντας ήδη συγκεντρώσει τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, με πιο πρόσφατη για την ταινία «Marty Supreme». Ο Ελόρντι, από την άλλη, έχει μέχρι στιγμής μία υποψηφιότητα, για τον ρόλο του στο «Frankenstein», αλλά θεωρείται ανερχόμενη δύναμη με προοπτικές για περισσότερες διακρίσεις στο μέλλον.

Και στο οικονομικό κομμάτι, ο Σαλαμέ φαίνεται να έχει το προβάδισμα, με εκτιμώμενη περιουσία περίπου 21 εκατομμύρια λίρες, έναντι 3 εκατομμυρίων του Ελόρντι. Έχει συνάψει σημαντικές συνεργασίες με brands όπως η Cartier και η Chanel. Ο Ελόρντι, αντίστοιχα, έχει συνεργαστεί με οίκους όπως η Bottega Veneta, η Calvin Klein και η TAG Heuer.

Σχέσεις εντός… Καρντάσιαν

Η σχέση του Σαλαμέ με την Κάιλι Τζένερ δεν έγινε αμέσως αποδεκτή από την οικογένεια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η πρώτη ουσιαστική «ένταξή» του στο περιβάλλον των Καρντάσιαν έγινε κατά τη διάρκεια διακοπών στην Ιταλία, όπου είχε την ευκαιρία να γνωριστεί καλύτερα με την Κρις Τζένερ και τις αδερφές της Κάιλι.

Όσο για τη σχέση της Κένταλ Τζένερ με τον Τζέικομπ Ελόρντι, φαίνεται πως «έσπρωξε» τα πράγματα η ίδια η Κάιλι, η οποία ενθάρρυνε την αδερφή της να δει πιο σοβαρά τον ηθοποιό, με στόχο… τα διπλά ραντεβού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.